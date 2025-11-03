“Aquellos que fueron olvidados mueren dos veces: en el cuerpo y en la memoria.” Inscripción anónima en una piedra del cementerio de Łódź/Polonia.

No hay película, libro ni relato que prepare para el instante en que los ojos se cruzan con el horror real. No el simbolizado, no el contado: el real. Un lugar donde la historia no se lee: se respira, se encarna.

No fui a Polonia buscando respuestas. No era un viaje de esclarecimiento ni de investigación. Lo que deseaba era tocar con mis propios ojos lo que durante años había habitado en los rincones de la memoria familiar. Imágenes contadas en voz baja, entre platos humeantes de lentejas y fotos en sepia que siempre parecían a punto de desvanecerse. La historia me la habían contado más con silencios que con relatos.

Mi abuelo Gil Mayer Sztorch hablaba poco. A veces pasaban semanas sin que pronunciara más de lo necesario. Pero cuando nombraba a Polonia, algo cambiaba en su tono. Se hacía pequeño. Como si lo que dijera no estuviera destinado al presente, sino a una dimensión más frágil: el pasado. Y allí, en ese susurro, aparecían palabras como Kazimierz, Łódź, Ozorcov. Varsovia.

Solía mencionar un barrio judío con sus fachadas viejas y callejones donde el tiempo parecía haberse detenido. Tambien apellidos que se repetían en documentos arrugados, voces que nunca llegaron a la mesa del almuerzo, pero que estaban siempre ahí.

Cracovia.

Así empezó todo. El barrio judío, las piedras que guardan pasos extinguidos. Un ghetto que ya no está, pero que persiste en la memoria de las paredes descascaradas. Luego la deportación, contada en placas, en fotos, en relatos susurrados entre lágrimas.

Cracovia fue el primer paso.

Caminé en silencio, descubriendo los vestigios de un pasado.

Las paredes no hablaban, pero pesaban con una memoria imposible de ignorar. Casi podía oír las voces y los pasos de aquellos que ya no estaban. Una ciudad viva, llena de turistas, colores, vitrinas y tranvías. Y sin embargo, bastaba desviarse unas cuadras hacia el viejo barrio judío para que el tiempo empezara a cambiar de ritmo. Allí las fachadas estaban agrietadas de otra forma. No por abandono, sino por memoria. Caminé despacio, como si cada baldosa pudiera despertar una historia dormida. En el silencio del barrio había algo parecido a una respiración.

Auschwitz-Birkenau

Entré lleno de emoción. Salí desgarrado.

El aire allí es otro. No se respira igual. Un abismo moral sin fondo. Las palabras no alcanzan, los pensamientos no cierran.

Todo es pregunta. ¿Por qué?

Un crimen que no cabe en la lógica humana, irracional. Un proyecto de exterminio industrial diseñado por mentes enfermas, sostenido por muchas manos: algunas activas, otras lamentablemente cómplices en su silencio.

El trayecto fue corto, pero denso. Afuera, los campos se extendían como si no hubiera pasado nunca nada.

Al llegar, el portón con la inscripción me pareció una burla siniestra

"Arbeit macht frei" (El trabajo libera).

No lloré al entrar. Ni al recorrer los barracones, ni frente a los objetos que hablaban por sí solos: maletas, mechones de cabello, zapatos apilados, pilas de lentes como evidencia de un crimen inabarcable. Cada uno era una historia no contada.

Caminé durante horas. Todo en mi cuerpo parecía en pausa. Una especie de anestesia del alma. Solo al salir -cuando el viento volvió a moverse y el mundo retomó su color- algo se quebró. Lloré sin saber por qué, como si el cuerpo, luego de guardar silencio por tanto tiempo, decidiera hablar por sí solo. Era la presencia de lo que ya no está.

-¿Por qué? -pregunté al aire, sin esperar respuesta.

Una mujer, mayor, con un pañuelo en la cabeza y los ojos llenos de siglos, se detuvo a mi lado.

Su voz fue apenas un murmullo :

-Por ser.

Esa noche soñé con el abuelo.

El viejo estaba sentado en un tren, mirando por la ventana, como si supiera que no quedaba mucho por decir. Cuando al fin habló, lo hizo sin mover los labios, como si las palabras no necesitaran sonido:

-Recuerda nuestros nombres. Eso es todo lo que importa.

Al despertar, la frase seguía flotando.

Lodz

Una ciudad donde comenzó una historia personal. Allí vivieron mis abuelos, nacieron mis tíos. Se fueron a Buenos Aires sin saber que al partir estaban salvando sus vidas. Los que quedaron, murieron asesinados.

Allí erré sin rumbo hasta encontrar el cementerio judío. Las lápidas eran frías y sobrias. No necesitaban adornos. Solo nombres. Y los encontré. Nombres familiares, apellidos que había leído en las libretas del abuelo, en papeles amarillentos guardados en cajones.

Trazos de vidas truncas.

Me incliné. Toqué una de las piedras. Lloré y pedí perdón.

Ozorcov.

El pueblo parecía detenido en el tiempo. El cementerio judío estaba ocultado, cubierto por la maleza. No había senderos. Avancé paso a paso entre ramas secas y arbustos. Algunas lápidas asomaban entre la vegetación como huesos de una historia enterrada. Pensé que quizás no debía estar allí. Que tal vez estaba invadiendo algo sagrado. Pero luego entendí: no era una profanación. Era un regreso.

Antes de irme puse una piedra sobre una tumba sin nombre. Recordaba haber visto a mi abuelo hacer lo mismo, años atrás, en un entierro en Buenos Aires. Entonces no lo comprendí. Ahora sí. Era un gesto simple y profundo. Un acto de presencia. De continuidad. De recuerdo.

Varsovia.

La ciudad era moderna, reconstruida, vibrante. Pero al caminar por los vestigios del Ghetto algo volvía a pesar en el aire. Las calles conservaban cicatrices invisibles. Placas de bronce, murales, fragmentos de muros conmemorativos. Pero sobre todo, ausencia. Caminé entre esas ausencias sintiendo que cada paso era un diálogo silencioso con los que ya no estaban. Pensé en la abuela Tauba Gertz. En Berta, Perla, Luisa, Marcos y en mi padre Adam. En lo que nunca se dijo.

Páginas tristes de la historia que parecen no haber enseñado demasiado a las generaciones siguientes. El presente a veces olvida.

Antes de regresar, escribí una frase en mi cuaderno de notas:

No vine a entender. Vine a recordar una herida que no cierra, pero que hay que mirar.

Y al cerrar el cuaderno, sentí que alguien -no sabía quién, no sabía desde dónde- me decia:

"Gracias por recordar".

Annecy 2025