



Cuando Lenin afirmó que el imperialismo era la fase superior del capitalismo, era plenamente consciente de que esta transformación del capitalismo había llegado para quedarse.

En la segunda mitad del siglo XX, la hegemonía estadounidense era indiscutible. Esto se manifestaba en los ámbitos económico, político, tecnológico y mediático. Si existió algún equilibrio durante la Guerra Fría, fue únicamente en el plano militar. Dado que la Unión Soviética también obtuvo acceso a la bomba atómica, ambas superpotencias podrían haberse aniquilado mutuamente. Este factor sigue vigente hoy en día, lo que explica por qué no existe la posibilidad de una nueva guerra mundial.

Tras la disolución de la URSS, Estados Unidos albergó la ilusión de volver a la situación de Inglaterra en el siglo XIX, como única superpotencia. Sin embargo, tuvo que coexistir, una vez más, con un mundo bipolar, ante el surgimiento de los BRICS.

Una de las características más llamativas del siglo XXI, por el contrario, es el declive o decadencia de la hegemonía estadounidense en el mundo. En cuanto a su economía, si bien sigue siendo la mayor del planeta, ya no ostenta el predominio que alguna vez tuvo, dado el crecimiento exponencial de la economía china. En el ámbito militar, Estados Unidos ciertamente mantiene su dominio global; sin embargo, en el ámbito tecnológico, China ha tomado la delantera, superando a Estados Unidos.

Aun así, Estados Unidos no solo conserva su superioridad militar, sino que también sigue siendo la mayor potencia imperialista de la historia de la humanidad.

Pero en su segundo siglo en esta posición, ¿qué características lo diferencian específicamente?

El imperialismo del siglo XXI sigue siendo el imperialismo de la explotación y la dominación sobre otros países. Continúa siendo el imperialismo de las guerras y la agresión militar. Pero es también el imperialismo de la hegemonía del capital especulativo, el imperialismo del declive de la hegemonía estadounidense en el mundo.

Es un imperialismo que no se basa en la economía tecnológicamente más desarrollada del planeta, pues ese lugar lo ocupa China. Es un imperialismo que debe lidiar con los BRICS, la alianza —siempre tan temida por ellos— entre Rusia, China, Brasil y una lista cada vez mayor de países, incluyendo las naciones productoras de petróleo de Medio Oriente.

Es un imperialismo que choca con un mundo en el que sus aliados históricos —Europa y Japón— también experimentan procesos de declive. Un mundo en el que su poder para manipular los principales medios de comunicación se enfrenta a verdades que contradicen su visión del mundo.

En resumen, el imperialismo del siglo XXI ya no se sustenta en la hegemonía estadounidense, sino que debe coexistir con su declive, una de las características definitorias de la primera mitad del siglo XXI. Ya es el siglo del declive de la hegemonía estadounidense en el mundo. Puede que sea también el último siglo del imperialismo.