En medio de la interna del oficialismo, tras la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei designó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior en reemplazo de Lisandro Catalán. Se trata del segundo nombramiento, junto con el del vocero presidencial Manuel Adorni como jefe de Gabinete, que convierte en testimoniales las candidaturas obtenidas en las elecciones de este año, a pesar de que el mismo Presidente había asegurado que todos sus candidatos asumirían los cargos si es que obtenían una victoria.

La designación fue confirmada por medio de la cuenta oficial de X de Milei: “Tenemos ministro del Interior. Bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro. VLLC! Fin”, escribió el mandatario.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, saludó la llegada de Santilli al gabinete y lo felicitó también por medio de X. De igual manera, fue saludado por el ahora jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien expresó que se trató de una "Gran elección para esta etapa donde la prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita para seguir transitando el camino hacia la prosperidad". Asimismo, confirmó que este lunes a las 9.30 habrá reunión de gabinete.

Santilli, el dirigente amarillo que se pasó a los violetas

Horas atrás, Santilli había respaldado en una entrevista televisiva, la decisión presidencial de no invitar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encuentro con los mandatarios provinciales que se llevará a cabo en Casa Rosada.

Santilli fue uno de los primeros cuadros del PRO --del que ya no forma parte-- que se mostró dispuesto a converger con La Libertad Avanza y que se cambió de camiseta después de la victoria de Milei en las presidenciales del 2023. El anuncio, precisamente, se dio en medio de la interna que empieza a recrudecer en el oficialismo y las tensiones con el partido amarillo y su líder político, el expresidente Mauricio Macri. Cabe mencionar que Macri acudió a un encuentro con Milei en Olivos, y su término anunció que “no lograron ponerse de acuerdo”. Asimismo, criticó fuertemente la salida de Guillermo Francos y el reemplazo en su lugar del exvocero presidencial Manuel Adorni, a quien señaló de “no tener experiencia”.