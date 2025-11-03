Rebecca Ferguson, sueca explosiva y ferviente madre del "Lisan al-Gaib" de Duna, se ha quitado las botas y las ha lanzado por los aires. “Es jodidamente fantástico,” sonríe radiante. Se lanza sobre un sofá en la suite del hotel, cruza las piernas y toma un gran sorbo de agua helada. Ahora, el publicista debe irse. “¿Podés cerrar la puerta lo suficiente para que podamos chusmear, pero dejarla abierta para que no quedemos atrapados?” pregunta Ferguson. El publicista accede con diligencia. Ferguson tiene tal fuerza de mando que prácticamente lo hago por ella misma. Si me pidiera que matara a un hombre en su nombre, honestamente lo consideraría.

En Una casa de dinamita, un thriller apocalíptico en tiempo real de la cineasta Kathryn Bigelow, Ferguson interpreta a la oficial de alto rango que dirige la Sala de Situación de la Casa Blanca cuando un solo misil nuclear es lanzado hacia Estados Unidos. Es un personaje clásico de Bigelow, en la línea de Jessica Chastain en La noche más oscura o Angela Bassett en Días extraños: una mujer de autoridad firme y sin tonterías, pero con un alma. Ferguson es impresionante en este rol. Llama la atención un momento temprano de la película, cuando reprende a un novato de la Casa Blanca por entorpecer la fila del almuerzo al pedir una tortilla. La cosa más absurda de Una casa de dinamita es que este personaje subordinado sigue apareciendo en el film, en lugar de –como haría cualquier ser humano si fuera vapuleado por Rebecca Ferguson– simplemente acobardarse en un agujero para no ser visto nunca más.

Le digo a Ferguson que probablemente le estresará a cualquiera que vea la película en la plataforma Netflix, tanto como lo hizo en Duna, o cuando parecía que podría devorar a Tom Cruise en algunas de las películas de Misión: Imposible, o cuando interpreta a una inexplicable asesina de niños con sombrero en Doctor Sueño, la secuela de El resplandor. Se encoge de hombros. “Contesto teléfonos bien y reacciono a un desastre nuclear muy bien,” dice. “No siento que haya hecho tanto.”

Siento que está siendo modesta. Una casa de dinamita repite el mismo escenario del juicio final tres veces desde diferentes perspectivas –Idris Elba, Jared Harris y Gabriel Basso aparecen en otras secciones de la película– y nunca es tan urgente o emocionalmente agotador una vez que Ferguson se desliza fuera de la pantalla. Pero restarle importancia a las cosas parece ser su estilo. Cuando se trata de trabajo, siempre tiende a desear lo que aún no ha tenido. “Acabo de ver Una batalla tras otra, y es jodidamente fantástica, y pienso, ‘¡Sí! ¡Eso es lo que quiero hacer!’ Y recuerdo haber visto Anora y simplemente decir, ‘¡Joder, quiero ser una stripper!’ Busco sensaciones. Algo que se meta dentro de mí y simplemente revuelva mis intestinos como spaghetti. Quiero experimentar algo visceral.”

¿Alguna vez lo ha experimentado en un papel? Ferguson, vestida con una chaqueta blanca decorada con una enorme flor, y con el cabello rubio en desorden, reflexiona sobre la pregunta. Y me refiero a que realmente lo piensa. Nos quedamos sentados en silencio durante ocho largos segundos, con Ferguson estudiando el techo.

“Todavía lo busco”, responde, finalmente. “He tenido una suerte increíble con los trabajos que he hecho, pero aún no he encontrado eso.” Golpea sus manos juntas, mirándome fijamente. ¿Es una búsqueda eterna? “¡Esa es la pregunta! ¿Han encontrado eso Daniel Day-Lewis o Isabelle Huppert? ¿Sintió Mikey Madison eso con Anora? ¿Hubo un momento en el que dijeron: ‘¡Sí, esto es lo que anhelo!’?”

Ferguson –llena de opiniones y grandes preguntas, y una fan del contacto visual intimidador– ha tenido una carrera atípica. Nació en Estocolmo y su madre, británica que se trasladó a Suecia a los 25 años, la animó a modelar y luego a actuar. Ferguson era relativamente conocida en su tierra natal por protagonizar una telenovela llamada Ocean Ave. cuando fue elegida para The White Queen, una miniserie de la BBC que la llevó a Estados Unidos. Por su papel como la reina pre-Tudor Elizabeth Woodville, fue nominada a un Globo de Oro, lo que la puso en el radar de Hollywood para todo tipo de tanques costosos. Fue una trayectoria de cero a cien que ella piensa con frecuencia hoy en día.

Ferguson en Duna.





“Me reflejo en Timothée Chalamet”, dice, en referencia a la supernova de la industria que interpreta a su hijo en Duna. “Vengo de estas divertidas y bombásticas películas de estudio, las de Misión: Imposible, y él proviene de todas estas pequeñas independientes, o de Llámame por tu nombre. Y eso significó que llegó a Duna desde un ángulo completamente diferente al mío. Fue tan nuevo para él y tan grande. Hemos hablado de eso. Miro su carrera y pienso, ‘Dios, tiene suerte'. No sé cómo son esos otros mundos.”

Algo inusual, Ferguson nunca ha actuado en una película independiente –o al menos, muy de bajo presupuesto estadounidense– en sus 11 años de trabajo en Hollywood. Lo inmenso es lo único que ha conocido. No lo lamenta, me dice, pero eso explica en parte quién es como persona: cómo se maneja, cómo opera, las garantías que necesita antes de firmar para algo. ¿Será divertido? ¿Quién está ya involucrado? ¿Son divertidos? ¿Podrá alejarse del rodaje sabiendo que todo valió la pena?

La primera película estadounidense que hizo fue una versión cara y finalmente fallida de Hércules, protagonizada por Dwayne Johnson y dirigida por Brett Ratner, que se estrenó en 2014. Por lo que se sabe, fue un rodaje difícil, y dice que le enseñó todo sobre cómo navegar en la industria.

“El elenco fue fenomenal –Dwayne, Rufus Sewell, John Hurt e Ian McShane,” recuerda. “El hecho de que todo esto estuviera dirigido por un cerdo misógino llamado Brett Ratner? Eso es otra cosa.” Es un comentario mordaz que se escapa con tal casualidad que apenas tengo tiempo de asimilarlo. “Lo que comprendí fue cómo está montado este mundo. Era evidente que estás muy solo en estos sets, y las personas que deberían respaldarte no necesariamente lo harán. Cuando sucedía algo incómodo, no contabas con el apoyo de los productores. Era un terreno inestable que me afectó mucho. No fui maltratada personalmente, pero vi cosas. Estaba consciente. Todos estábamos conscientes.”

El año pasado, Ferguson aludió en una entrevista a una experiencia pasada con un compañero masculino cuyo comportamiento hacia ella fue tan intimidante que lo enfrentó en su cara. “Salí de mi set,” le dijo. “Voy a trabajar con una pelota de tenis. Nunca quiero verte de nuevo.” Ferguson enumeró a varios hombres a los que no se refería (Johnson; Cruise; Hugh Jackman, con quien trabajó en El gran Showman), pero eso desató un elaborado juego de adivinanzas en línea sobre el que hoy tiene sentimientos encontrados.

“Estuve jodidamente furiosa cuando estaban difamando a Ryan Reynolds”, dice, refiriéndose a su compañero en la película de ciencia ficción Life: Vida inteligente (2017). “Me encantó trabajar con él. Era jodidamente increíble. Y sé que es interesante desde el punto de vista de los medios, pero mi intención nunca fue echar a alguien bajo el autobús. El punto era que aprendí algo de eso. Algunas personas reprimen ese tipo de cosas. Algunas personas no hablan de ello. Pero no tengo problema en defenderme.”

Le digo a Ferguson que, al menos históricamente, Hollywood tiende a favorecer la conformidad –las actrices, en particular, son tachadas de todo tipo de etiquetas por señalar comportamientos inadecuados o exigir equidad y justicia en los sets. ¿Le preocupaba que eso le pasara a ella? “Nunca he tenido miedo”, dice. Se aparta de mí, mirando al suelo. “Eso también es una mentira.” Piensa un poco más, luego regresa su mirada a mí. “Al principio de una carrera, en realidad es muy aterrador hablar sobre estas cosas, para cualquiera. Las consecuencias son que podés perder un trabajo y no ser bien querida. Y todas estas cosas son cosas importantes, ¿verdad? Especialmente al principio. Pero creo que, gradualmente, a medida que crecés, te das cuenta de que a veces simplemente no vale la pena.”

“Estoy en un punto ahora donde puedo elegir no trabajar con imbéciles”, continúa. “Me gusta pasar un buen rato en el set y me gusta cuando la gente trata bien al equipo. No tengo interés en alguien que pase por encima de las personas, o que se sienta con letreros que digan ‘No me hables’, o cualquier otra tontería. Todos tienen una técnica, y respeto la técnica de las personas. Algunas son introvertidas y algunas no quieren interactuar. Eso está bien; no tenés que hacerlo. Pero no seamos idiotas al respecto.”

Me dice que hay una idea de que la persona que es el No. 1 en la lista de reparto debe marcar el tono para todo el set, lo cual, dice, es cierto, pero a menudo sale mal. “Si todos siguen tratando al No. 1 como a un rey o una princesa, ya lo estás poniendo en un pedestal, en lugar de ver todo esto como una colaboración creativa.” Suelta un gran suspiro y se quita la chaqueta. “¡Joder! Dios, me irrita tanto eso.”

Una casa de dinamita fue un set brillante, dice. Fue un verdadero esfuerzo en equipo y todos se llevaban bien. Bigelow se convirtió en una amiga cercana, al igual que los actores que interpretaron a sus compañeros de trabajo en la Sala de Situación. Muchos trabajadores de la vida real también ayudaron a asesorar en el set. “Tengo dificultades con toda la idea de la guerra y el establecimiento de todo esto, pero tengo un respeto enorme por las personas en esa sala y su conocimiento”, dice.

Con Tom Cruise en Misión: Imposible.





La película le llegó en un momento en que, por primera vez en años, no estaba comprometida a una franquicia, habiendo pedido ser asesinada en las películas de Misión: Imposible. La muerte de su personaje –una ágil agente secreta al estilo de Gatúbela llamada Ilsa Faust– ocurrió a mitad de Dead Reckoning de 2023, y fue una pérdida sísmica de la que no estoy totalmente convencido de que la serie pudiera recuperarse.

“Era un personaje fenomenal, pero podés agotar a un personaje”, dice Ferguson. Gran parte de la franquicia también se creó sobre la marcha, con los guiones reescribiéndose a mitad de rodaje y los horarios constantemente alterándose. “Vino con muchas cosas muy difíciles que la gente no ve. Dos segundos de metraje son un producto de meses de entrenamiento, y a veces se descartan escenas enteras y te dicen que prepares algo completamente diferente, porque estás filmando otra cosa mañana. Vivíss constantemente en puntas de pie, lo cual es emocionante, y adoro a Tom, pero llegás a un punto…” Se detiene. “¿Quién sabe qué tenían planeado para Ilsa? Pero hubo una ruptura natural al final de un contrato de tres películas, y creo que eso nos convenía a todos.”

No sabe lo que quiere hacer a continuación. Le digo que, para alguien conocida por ser muy divertida en las entrevistas, nunca es muy divertida en la pantalla. ¿Estaría dispuesta a hacer una comedia? “No”, dice, y tan abruptamente y con una expresión seria que no puede evitar ser hilarante. “No trato de ser graciosa, y ni siquiera estoy segura de cuál es mi humor. Creo que mi pura franqueza hace que la gente se sienta incómoda, y ahí es donde tal vez está el humor.” Estira su brazo detrás de la cabeza. “Me preocupa que si intentara activamente ser graciosa en algo, no sería divertido en absoluto.”

Lo que sí sabe es que se está exponiendo más, escribiéndole a directores que admira. Desde Hércules, ha seguido una ruta tradicional hacia la fama estadounidense. “Te dicen que necesitás ser reconocida, así que hacé películas de estudio, construí tu cuota salarial, construí tu sueño”, dice. “Es el juego, ¿verdad?” Pero el año pasado, mientras trabajaba en una versión cinematográfica muy secreta de Peaky Blinders que se estrenará en 2026, observó cómo su compañero Cillian Murphy navega por el mundo de la actuación y tomó nota de su enfoque. “Él es mucho más cercano que yo,” se ríe. “No pasa por agentes, escribe cartas. Es de la vieja escuela. Y pensé, ‘Joder... si Cillian lo hace, entonces yo también lo haré.’ Así que lo hice de inmediato, y se sintió tan bien.”

Todavía está, después de todo, buscando eso.

“Y siempre estaré buscando”, sonríe. “Quizás un día lo encuentre.”

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.