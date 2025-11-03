Nuestros datos se han convertido en la nueva materia prima del capitalismo que antes basó su poder en la acumulación de riqueza a través del capitalismo industrial. Y los datos son comunicación. Porque, como bien señalan Nick Couldry & Ulises Mejías en el libro “El costo de la conexión” (Edic. Godot, 2022: p. 12) la evolución del capitalismo no habría sido posible “sin los cambios radicales que se han producido en los últimos treinta años en las estructuras de comunicación, en concreto en la integración de los sistemas informáticos a la vida humana en muchos niveles”.

Lo que cambia es el orden económico y los factores que lo condicionan. Operar sobre la base de los datos y con los datos es la forma de poder por excelencia y nada de ello está desvinculado de la comunicación. El colonialismo que en otros tiempos se ejerció mediante la conquista de nuevos territorios hoy se expande a través de las redes digitales por las cuales transitan los datos y ésta es la forma de crear valor: quien controla los datos ejerce el poder.

Los datos son flujos de información que pasan de la vida humana en todas sus formas a las infraestructuras que las recogen y las procesan para generar beneficios a quienes los controlan. Y, como bien señalan los autores antes citados “los datos abstraen la vida al convertirla en información que se pueda almacenar y procesar en los ordenadores y se apropian de la vida al convertirla en valor para un tercero”.

Somos nosotras y nosotros quienes alimentamos la industria de los datos con cada clic, con cada posteo, con cada consulta en la web. Somos una fuente inagotable -y también inconsciente- de información que otros -aquellos que controlan los flujos- convierten en riqueza generando poder económico.

Hay una nueva forma de colonialismo cimentada en los datos. El capitalismo clásico se apoyó en la explotación de la fuerza de trabajo. El capitalismo de datos es la apropiación de la vida. La materia prima es la persona, los actores que protagonizan la vida cotidiana de nuestras sociedades.

Esta nueva realidad de transformación tecnológica modifica esencialmente la vida cotidiana de las personas, sus modos de vinculación pero también condiciona la manera de pensar, de razonar, de gestionar y tomar decisiones. Esas mutaciones se instalan en nuestros modos de ser y actuar hasta tal punto que inciden en la manera como nos relacionamos y como nos expresamos, pero también determinan la agenda: en qué pensamos y con qué categorías lo hacemos. Qué prioridades nos planteamos, qué consideramos importante y qué es lo accesorio. Así se trastoca -esto sin hacer a priori un juicio sobre ello- lo que hasta no hace tanto tiempo nombramos como “la escala de valores”.

Pero para ir también a las situaciones que generan estas transformaciones. Haga memoria -lector, lectora- de sus posteos en la redes sociales o de sus participaciones en los debates que allí se suceden. ¿Qué ocurre después de tales intervenciones? Comenzamos a recibir un bombardeo de información sobre esos temas, de publicidad y también de apelaciones a lo emocional. Esta suerte de invasión o acoso tiene por lo menos dos características: la inmediatez y la fragmentación, que toma las partes separadas del todo y presentan a cada una de ellas como la totalidad, lo único existente, válido y atendible. La atención debe centrarse allí y solamente allí. Así lo demanda la apelación y la presión permanente que, como un repiqueteo digital, emerge de las pantallas alimentadas por algoritmos.

A ellos se agrega que la inmediatez se entrena en la ludopatía. Es el germen de una práctica relacional. Se valora el “mérito” de arriesgar, aunque nada garantice el éxito y se exhibe a los influencers con la pretensión de convertirlos en líderes sociales. Hay allí un nuevo tipo de liderazgos personalísimos sin raíces comunitarias. La validación digital, sustituye la validación social. Tampoco hay intercambio colectivo para llegar a esa legitimación. Todo es punto a punto, estímulo y respuesta refleja para reforzar a los iguales con los iguales. Son burbujas, nichos de aislamiento aunque se denominen a sí mismas comunidades digitales.

La suma de estas nuevas realidades conspira contra la posibilidad de analizar, de reflexionar haciendo todo complicado e impidiendo la perspectiva de la complejidad que vincula, anuda, relaciona de manera tal de ordenar de otra manera nuestras ideas, de religar y percibir lo emergente.

La combinación de inmediatez con velocidad obnubila las posibilidades de razonar porque invade, atosiga y, al mismo tiempo, exige respuestas también inmediatas al alcance de un clic que sustituye el discernimiento y simplifica la complejidad hasta hacer imposible la comprensión. El dedo actúa por reflejo y ante el estímulo, anticipándose a la razón.

No perdamos de vista que esta realidad afecta también el orden político. Porque la ponderación política necesita no solo de los tiempos, sino de la vinculación de los elementos, de la comparación y de la confrontación, para la construcción de alternativas en el diálogo desde la diferencia.

[email protected]