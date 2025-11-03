Este lunes, la British Transport Police (BTP) formalizó cargos contra un hombre de 32 años identificado como Anthony Williams, imputado por 10 intento de homicidio, lesiones graves y posesión de un arma blanca. Los cargos se refieren al ataque múltiple en el tren de la London North Eastern Railway (LNER) que cubría la ruta Doncaster-Londres el sábado por la noche. También se le imputa otro cargo por un incidente en la misma jornada en la estación Pontoon Dock , donde una víctima sufrió heridas en el rostro por arma blanca.

La investigación reveló que la policía está examinando al menos cuatro incidentes complementarios que podrían estar vinculados a Williams: un muchacho de 14 años fue apuñalado con lesiones leves en Peterborough; en Fletton, Peterborough, se registraron informes en viernes y sábado de un hombre con cuchillo en una barbería; y el incidente en la estación de Pontoon Dock. Estos hechos abren la hipótesis de que el ataque en el tren no fue completamente aislado, sino que puede formar parte de un patrón de movilización reciente del sospechoso.

La policía ya aclaró que el segundo detenido inicialmente (un hombre de 35 años) fue puesto en libertad sin cargos tras establecer que no participó. Por ahora, Williams permanece bajo custodia y será presentado en el tribunal de la corona en Cambridge el 1 de diciembre.

Respecto a las víctimas, once personas fueron hospitalizadas, de las cuales cinco ya recibieron el alta; y aún permanece en estado crítico (pero estable) un miembro del personal de tren que se interpuso para proteger a los pasajeros y cuya actuación es reconocida como heroica.

Finalmente, aunque el protocolo inicial de respuesta incluyó la activación del código “Plato” (asociado con ataques terroristas), las autoridades reiteraron que no hay evidencia de motivación terrorista hasta ahora; el ataque se investiga como un acto violento individual.