La inflación de octubre habría registrado una suba respecto del mes previo y se ubicaría entre 2,1 y 2,8 por ciento, según estimaciones de distintas consultoras privadas. De confirmarse esas proyecciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del décimo primer mes del año se aceleraría levemente en comparación con el 2,1 por ciento informado por el Indec para septiembre. El dato oficial se conocerá el miércoles 12 de noviembre.

El incremento estuvo impulsado por el rubro de alimentos y bebidas, el de mayor incidencia dentro del indicador. A su vez, el recalentamiento del dólar, que mostró fuerte volatilidad durante las semanas previas a las elecciones legislativas, sumó presión sobre los costos y precios. De hecho, la inflación mayorista medida por Indec en septiembre alcanzó el 3,7 por ciento, pero el componente de productos importados los hizo en 9 por ciento.



Entre las mediciones privadas, LCG estimó una inflación del 2,5 por ciento, con alimentos y bebidas subiendo 2,9 en promedio mensual. Econviews y Libertad y Progreso ubicaron sus proyecciones entre 2,4 y 2,8 por ciento, mientras que Analytica estimó una variación de 2,2. En el Gran Buenos Aires, C&T Asesores Económicos midió un alza cercana al 2 por ciento a mediados de mes. Equilibra proyectó un 2,1 por ciento, impulsado por el componente núcleo, mientras que PxQ registró el valor más bajo, con 1,9. Los subrubros con mayores aumentos fueron lácteos, huevos, panificados y carnes.

A los aumentos de la canasta alimentaria se sumaron los ajustes en precios regulados, como las tarifas de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires. En tanto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central situó la inflación de octubre en torno al 2 por ciento, mientras que la encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella proyectó un incremento promedio del 3,96.