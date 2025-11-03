Las transferencias no automáticas del Estado Nacional a provincias y CABA pagadas sufrieron una caída del 28,7 por ciento interanual en términos reales durante el mes de octubre, marcando el tercer descenso consecutivo para estos envíos. El monto total transferido fue de 226.109 millones de pesos, según un informe de la consultora Politikón Chaco. El trabajo indica que al medirlo a precios actuales, este es el peor mes de octubre desde 2005, lo que implica el menor registro en dos décadas.

Sin embargo, el resultado consolidado se encuentra fuertemente distorsionado por el desempeño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Al excluir a CABA del conteo, las transferencias no automáticas dirigidas al conjunto de las 23 provincias presentaron un alza real del 4,2 por ciento interanual. Esta divergencia se debe a que el distrito porteño experimentó una fuerte caída del 56,3 por ciento en sus fondos recibidos en octubre.

La Ciudad de Buenos Aires (33,3 por ciento) y la provincia de Buenos Aires (28,7 por ciento) concentraron conjuntamente el 62 por ciento de los envíos totales del mes. A pesar de la caída global, once distritos mostraron incrementos reales interanuales en octubre. Las alzas más pronunciadas se registraron en Catamarca (+9.629,3 por ciento), La Rioja (+849,5) y Santa Fe (+520,8). No obstante, estas variaciones extremadamente elevadas se deben a una base de comparación muy baja y heterogénea registrada en octubre de 2024, lo que distorsiona el resultado relativo.