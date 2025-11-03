Una muñeca con los rasgos y el cuerpo de una niña que en sus brazos sostiene un osito de peluche. La descripción del producto: "Muñeca sexual de 80 centímetros, juguete de masturbación masculina con cuerpo erótico y vagina y ano reales". El precio: 186,94 euros. El sitio de comercio electrónico Shein quedó envuelto en un escándalo internacional cuando en Francia fue detectado el anuncio de claras connotaciones pedófilas. La unidad antifraude de ese país anunció el sábado que había denunciado al gigante asiático por vender lo que describió como "muñecas sexuales con apariencia infantil". El gobierno francés amenazó a la compañía con prohibirle el acceso al mercado nacional. Este lunes, Shein anunció que prohibirá la venta en su plataforma de esas muñecas.

El primero en revelar el asunto fue el diario Le Parisien. "El anuncio es escalofriante. Esta oferta comercial no procede de las profundidades de la dark net, sino de uno de los mayores sitios de comercio electrónico del mundo", señaló el periódico. El aviso incluso ya tenía comentarios de compradores.

La Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude francesa afirmó que la "descripción y categorización" de los artículos en la página web de Shein "hacen difícil dudar de la naturaleza pornográfica infantil del contenido".

La unidad antifraude recordó que "la difusión, a través de una red de comunicaciones electrónicas, de representaciones de carácter pedopornográfico es punible con penas de hasta 7 años de prisión y 100.000 euros de multa".

Shein recibió este año en Francia tres multas, por un total de 191 millones de euros (220 millones de dólares), por incumplir la legislación sobre cookies en línea, promociones falsas, información engañosa y por no declarar la presencia de microfibras plásticas en sus productos.

La noticia de las muñecas llega días antes de la apertura de una tienda Shein en unos prestigiosos grandes almacenes del centro de París, BHV Marais, su primer punto de venta físico. Esa decisión provocó la indignación de otros clientes de la lujosa tienda, y algunas marcas de moda de primer nivel retiraron sus productos de sus estanterías.

Este lunes, el gigante asiático anunció que impondrá una "prohibición total de los productos tipo muñeca sexual" y aseguró haber eliminado todos los anuncios e imágenes relacionados con ellos, indicó un portavoz de la empresa, quien aseguró que la prohibición se aplica a nivel mundial.

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, había amenazado unas horas antes a la compañía con excluirla del mercado cuando se reveló que vendía muñecas de apariencia infantil.

"Si este comportamiento se repite, tendremos derecho y lo pediré, a prohibir el acceso de la plataforma Shein al mercado francés", declaró. "Por actos terroristas, por tráfico de estupefacientes y por objetos pedopornográficos el gobierno tiene derecho a pedir la prohibición del acceso al mercado francés (...), si se dan comportamientos reiterados o si los objetos en cuestión no se retiran en 24 horas", precisó. "Estos objetos horribles son ilegales" y "habrá una investigación judicial", sostuvo.

Con todo, el ministro reconoció que la ley francesa se puede eludir utilizando VPN. "Francia no tiene medios de luchar contra eso", dijo.

En paralelo, la justicia francesa abrió el lunes cuatro investigaciones sobre las prácticas de los gigantes asiáticos de venta en línea Shein, AliExpress, Temu y Wish. Las investigaciones se centran en la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o contrarios a la dignidad accesibles a menores" en los cuatro sitios web, y en la "difusión de imágenes o representaciones de menores con carácter pornográfico" en Shein y AliExpress, anunció la fiscalía de París.

El gigante de la moda rápida Shein eligió a Francia para abrir sus primeras tiendas físicas permanentes en el mundo, anunció la marca, criticada por sus miles de productos a muy bajo precio vendidos por internet.

A partir de noviembre abrirá progresivamente seis tiendas en ese país, empezando por París --dentro de los grandes almacenes BHV Marais--, y siguiendo por las ciudades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges, indicó la empresa.

"Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa", aseguró Shein, que promete crear 200 empleos directos e indirectos.

Shein, fundada en China en 2012 y con sede en Singapur, es principalmente conocida por vender ropa y accesorios a precios extremadamente bajos, con un gran número de referencias y usando un marketing muy agresivo. La compañía fue acusada de contaminación ambiental por los enormes volúmenes de ropa que pone en el mercado y está bajo sospecha por las condiciones laborales de sus proveedores.

En Europa, el sector textil y de la moda reprocha a Shein hacer una competencia desleal frente a las empresas locales porque no cumple las mismas normas europeas sobre medio ambiente, derechos sociales y seguridad del consumidor. Shein emplea a 16.000 personas en todo el mundo y en 2022 facturó 23.000 millones de dólares (20.000 millones de euros).