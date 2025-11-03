Racing igualó 0-0 este lunes en su visita a Central Córdoba por la fecha 14 del Torneo Clausura. La Academia venía del golpazo de quedarse a las puertas de la final de la Copa Libertadores y debía ganar para aspirar a tener revancha en la edición de 2026. Y si el Ferroviario vencía, desbancaba a Boca y Unión de la cima del Grupo A. Ninguno logró el objetivo de sumar de a tres.

De arranque, el equipo de Gustavo Costas tenía el control de la pelota, pero no llegaba a incomodar al arquero Aguerre. Sobre el cuarto de hora, Gonzalo Verón la bajó con clase, le tiró un sombrero a Martirena y la cambió hacia el sector derecho para Besozzi, quien avanzó unos metros y volvió a ceder a Verón, que apareció de sorpresa por el centro del área y ante Colombo su remate salió muy cerca del poste.

La Academia no conseguía profundidad y la única chance que tuvo en toda la primera parte fue un envío picante a la cabeza de Vergara, pero Aguerre se anticipó al delantero y despejó el peligro.

El complemento fue más intenso, con espacios y ambos decididos a buscar el arco de enfrente. Aguerre les ahogó el grito a Mura y a Solari, Verón siguió mostrando su jerarquía al igual que Cambeses (en otra gran labor en el arco racinguista) y el ingresado Almendra intentó desde lejos, aunque nada cambió. El partido mereció goles, pero no los tuvo.

Racing debe ganar las dos fechas que le quedan y ver si achica distancias con los cinco equipos (sin contar a Rosario Central, ya con boleto) que tiene por encima en la Tabla Anual para competir en la próxima Libertadores; por ahora está en zona de Copa Sudamericana. El Ferroviario deberá conformarse con los play-offs.



