



El Tribunal Supremo español dio inicio el juicio contra el fiscal general Álvaro García Ortiz por la supuesta filtración de un correo del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Por primera vez en la historia del país, un fiscal general del Estado es sentado en el banquillo por supuestamente develar información sobre una investigación por fraude de la pareja de la gobernante de la derecha.

Siete magistrados -cuatro hombres y tres mujeres- juzgarán entre este lunes y el 13 de noviembre si García Ortiz filtró un correo de 2 de febrero de 2024 en el que el abogado del empresario Alberto González Amador proponía un pacto al fiscal y reconocía que "ciertamente" había cometido dos delitos contra Hacienda -que le reclama 350.000 euros- en busca de una rebaja en la petición de condena.

García Ortiz negó este lunes haber filtrado ilegalmente información confidencial y dañina sobre el novio de una figura de la oposición, en el primer día del juicio. "No", se limitó a responder el fiscal general cuando el presidente del tribunal, el juez Andrés Martínez Arrieta, le preguntó si se consideraba autor de los delitos que se le imputaban. Con semblante serio y tomando notas, el acusado vestía toga y se sentó junto a sus abogados.

En su escrito de defensa, García Ortiz se presentó como víctima de una campaña "orquestada" desde la Comunidad de Madrid para desviar el foco del fraude de González Amador y proteger a Ayuso.

"Creemos en su inocencia", dijo por su parte el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el fiscal general, que, de ser condenado, sería automáticamente cesado. Sánchez lo nombró en 2022.

Se trata de un juicio en el Tribunal Supremo del que no se recuerdan precedentes, porque el fiscal general no ha dimitido y sigue en activo. García Ortiz está acusado de filtrar a los medios un correo confidencial de una investigación por fraude fiscal contra González Amador, con el fin de perjudicar a su pareja, la presidenta de la región de Madrid, Díaz Ayuso, referente del Partido Popular (PP) .

Su abogada, Consuelo Castro, dijo que García Ortiz "ha sido sometido a un proceso injusto en su conjunto", y que la instrucción "se inició con la idea preconcebida de que el acusado era culpable".

El caso de García Ortiz se remonta a febrero de 2024, cuando la fiscalía denunció a González Amador por defraudar 350.000 euros a Hacienda. El 2 de febrero, el abogado del empresario envió un correo al fiscal proponiendo un pacto: reconocer dos delitos fiscales a cambio de evitar la cárcel.

Más de un mes después, el 13 de marzo, una radio y una televisión revelaron el contenido de ese email, que sembraba dudas sobre la inocencia del novio de Ayuso.

La filtración desató una tormenta. González Amador denunció a García Ortiz, alegando que solo el fiscal general tuvo acceso al documento y que lo remitió a los medios para perjudicar a Ayuso.

Cuatro fiscales declararon este lunes como testigos en la primera sesión del juicio, que se desarrollará en seis jornadas, tres esta semana y tres la próxima.

La fiscalía pide la absolución de García Ortiz, estimando que no cometió "delito alguno". Por su parte, el novio de Ayuso pide una pena de 4 años de prisión para el fiscal general y una indemnización de 300.000 euros por "los perjuicios morales causados".

El juez abrió juicio oral en septiembre, y le impuso una fianza de 150.000 euros que luego redujo a 75.000. Asimismo, rechazó suspenderlo cautelarmente de sus funciones, pese a las peticiones de asociaciones fiscales.

Unos 40 testigos desfilarán por el juicio, que concluirá el 13 de noviembre, entre ellos 12 periodistas.



