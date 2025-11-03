Una torre medieval en el centro de Roma que estaba siendo renovada se derrumbó parcialmente y provocó la muerte de un trabajador. Se trata de la Torre dei Conti, situada en una zona muy transitada de la ciudad, junto al Foro y cerca del Coliseo.

El obrero pudo ser rescatado de los escombros, pero falleció tras ser hospitalizado. El trabajador, identificado como Octay Stroici, de 66 años y nacionalidad rumana, quedó atrapado después de que parte del interior de la Torre dei Conti colapsara junto con una sección de la fachada.

Stroici se mantuvo consciente durante las más de 11 horas de rescate antes de ser ingresado al hospital en condición crítica, según el Ministerio de Relaciones Exteriores rumano. Fue internado con paro cardiorrespiratorio y se hicieron intentos de reanimación durante más de una hora, dijo el hospital Umberto I. "Pese a esto, la actividad cardíaca espontánea no pudo ser restaurada", agregó el hospital.

El derrumbe ocurrido el lunes provocó una densa nube de humo blanco y dejó escombros en la calle.

La torre, que estaba siendo renovada, se encuentra en un área muy concurrida, sobre todo por turistas, junto al Foro Imperial y cerca del Coliseo, el más visitado de Italia.

Otros tres trabajadores que se encontraban dentro del monumento fueron evacuados. Uno de ellos fue trasladado al hospital en estado crítico, indicó un portavoz de los bomberos.

El alcalde de Roma y el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, acudieron al lugar mientras los bomberos acordonaban la calle.

Los bomberos accedieron a las ventanas de la torre con grúas y desplegaron un dron para realizar una inspección. Uno de los trabajadores evacuados dijo que logró escapar por un balcón.

La Torre dei Conti, una torre que data de principios del siglo XIII, estaba siendo restaurada con fondos de la Unión Europea.