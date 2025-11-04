En las efemérides del 4 de noviembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1847. Muere Felix Mendelssohn

A los 38 años fallece Felix Mendelssohn en Leipzig. El compositor alemán sufrió el antisemitismo incluso después de su muerte, con el panfleto El judaísmo en la música, de Richard Wagner, publicado en 1860. Entre otras obras dejó cinco sinfonías, el concierto para violín, dos conciertos para piano, la música incidental para Sueño de una noche de verano, y la obertura Las Hébridas.

1922. El hallazgo de la tumba de Tutankamón

El arqueólogo inglés Howard Carter encuentra la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes, en Luxor, Egipto. Carter halló en perfecto estado la tumba del faraón que gobernara Egipto hasta su muerte a los 18 años, unos 1300 años antes de Cristo, en lo que se considera unos de los grandes descubrimientos arqueológicos de la historia. Una serie de fallecimientos de personas involucradas en el hallazgo, que se produjeron en los meses siguientes, dio pie a una posible “maldición de los faraones” por profanar la tumba de Tutankamón. La muerte más famosa fue la de Lord Carnarvon, quien financiera a Carter. El fallecimiento del arqueólogo, 17 años después de su descubrimiento, refuta esa idea.

1924. Fallece Gabriel Fauré

Muere el compositor francés Gabriel Fauré. Tenía 79 años. Entre sus obras destacan el Requiem, Pelléas y Mélisande y la Pavana, que alcanzaron gran popularidad.

1964. La muerte de Martínez Estrada

A los 69 años deja de existir en Bahía Blanca uno de los mayores ensayistas argentinos del siglo XX: Ezequiel Martínez Estrada. El autor de Radiografía de la Pampa había nacido en 1895 en San José de la Esquina, Santa Fe, y adhirió a la Revolución Cubana. Otras obras destacadas son La cabeza de Goliat y Muerte y transfiguración de Martín Fierro.

1967. Racing gana la Intercontinental

Un zapatazo de Juan Carlos Cárdenas desde afuera del área supera la estirada del arquero del Celtic de Glasgow y le da la primera Copa Intercontinental a Racing y al fútbol argentino. Es el partido desempate después de la victoria 1 a 0 de los escoceses en su tierra y el triunfo de Racing en Avellaneda por 2 a 1. El título mundial marca la consagración de uno de los grandes equipos de la historia, que dirigido por Juan José Pizzuti llegó a estar 39 partidos invicto y ganó el campeonato de 1966 y la Libertadores de 1967.

1979. El asalto a la embajada de EE. UU. en Irán

Comienza la crisis de los rehenes estadounidenses en la embajada en Teherán. Estudiantes iraníes asaltan la sede diplomática y toman a 52 personas como rehenes. Pasarán 444 días hasta que recuperen la libertad. Irán reclama a Estados Unidos que le entregue al Sha, depuesto en febrero por la revolución islámica que llevó al poder al ayatolá Ruhollah Komeini. El gobierno de Jimmy Carter se estanca en la negociación e incluso fracasa en una operación de rescate, mientras el Sha muere en El Cairo. El presidente demócrata, minado por el estancamiento económico, pierde popularidad por una crisis que lo llevará a una aplastante derrota ante Ronald Reagan en noviembre de 1980. El 20 de enero de 1981, día en que asume el exactor, los rehenes recuperan la libertad. Más tarde se conoció la operación de la CIA para sacar de Irán a seis diplomáticos que el día del asalto se habían escapado y escondido en la embajada de Canadá, un hecho que inspiró la película Argo.

1995. El asesinato de Rabin

El primer ministro israelí Yitzhak Rabin es asesinado en Tel Aviv después de un acto al aire libre por la paz. El crimen lo comete un extremista de derecha, Yigal Amir, condenado a perpetua por el magnicidio. Los dos disparos que acaban con la vida del premier son un duro mazazo al proceso de paz en Medio Oriente. Rabin tenía 73 años y gobernaba desde 1992. Antes, había sido primer ministro de 1974 a 1977. Firmó los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat, en el mayor avance desde el nacimiento de Israel por lograr una paz duradera con los palestinos. Seis meses después del crimen, el derechista Benjamín Netanyahu derrotó por escaso margen a Shimon Peres, canciller de Rabin que asumió en su reemplazo como primer ministro. El nuevo premier formalizó el estancamiento del proceso de paz.

Además, es el Día Internacional de la Unesco, en recuerdo del 4 de noviembre de 1946, cuando se acordó crear el organismo de las Naciones Unidas para la educación y la cultura. También es el Día Internacional del Marketing.