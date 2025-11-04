Este martes en la Ciudad y sus alrededores se espera una jornada inestable. De acuerdo al pronóstico del Servicio Metereológico Nacional (SMN), se esperan tormentas aisladas por la mañana y fuertes por la tarde, mientras que a la noche podrían registrarse chaparrones.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 y los 25 grados, con viento del norte rotando hacia el sur y la humedad relativa es del 73%.

El miércoles mejorarán las condiciones, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 13 y 21 grados, con viento del suroeste.

Para el jueves se espera cielo nublado, con temperaturas de entre 11 y 19 grados, con viento del noreste.