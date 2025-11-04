La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la venta en todo el país de un medicamento para la diabetes que no contaba con registros ante el organismo.

Según se indicó en la Disposición 8203/2025, publicada en el Boletín Oficial, la medida se tomó luego de que se detectara la venta del siguiente medicamento para la diabetes:

"TIRZEC® 5, Tirzepatida 5mg/0,5 ml. 1 vial con 2ml de solución inyectable + 4 jeringas estériles con aguja, L 252092, V 06/2027, Quimfa SA".

Se trata de un medicamento que estaría indicado para el tratamiento en personas adultas con diabetes mellitus tipo 2 no controlada, asociado a dieta y ejercicio. Sin emabrgo, no se encuentra registrado en la República Argentina para su uso y comercialización, ni tampoco fue autorizado ningún medicamento que contenga como activo farmacológico "tirzepatida".









Por tratarse de un medicamento del que "se desconoce su procedencia, composición real y condiciones de fabricación" el organismo advirtió que "deviene en peligro para la salud de los potenciales pacientes" y prohibió su venta en todo el país.

