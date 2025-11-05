Cines
A PESAR DE TI
Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva
Hoyts. Cas: 17.20, 22.20 h
Las Tipas. Cas: 19.40 h; Sub: 22.10 h
Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.20, 19.40, 22.15 h
BELÉN
Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años
Showcase. Cas: 15.10*, 21.40 h (*excepto vie, sáb y dom)
CABEZA DE RATÓN 2025
Animación. Dir: Pablo Rodríguez Jauregui, Diego Rolle. ATP
Cine Lumière. Dom, 20.00 h
CAMINA O MUERE
Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años
Showcase. Sub: 22.25 h
CENIZAS Y DIAMANTES, DON CORNELIO Y LA ZONA
Documental. Dir: Ricky Piterbarg. SAM 13 años
Cine El Cairo. Vie, 20.30 h
CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE
Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.30 h; Sub: 22.20 h
Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.10, Dub: 17.30, 22.30 h; 2D Cas: 15.10 h; Sub: 187.30, 22.30 h
Las Tipas. 4D Sub: 17.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 19.10 h
Showcase. Cas: 14.50, 17.20 h; Sub: 19.55, 22.15 h
CORINA
Dir: Urzula Barba. ATP
Cine Lumière. Sáb 20.00 h
CUANDO EL CIELO SE EQUIVOCA
Con Keanu Reeves, Seth Rogen. Dir: Aziz Ansari. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 15.45*, 18.00, 20.15, 22.30 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 16.50, 19.00 h; Sub: 21.10 h
Nuevo Monumental. Sub: 20.30 h
Showcase. Cas: 12.50*, 17.35, 22.00 h; Sub: 15.15, 19.50 h (*solo sáb y dom)
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
Showcase. Cas: 14.25 h
EL CADÁVER DE LA NOVIA
Animación. Dir: Mike Johnson, Tim Burton. ATP
Cinépolis. 4D Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h; 2D Cas: 18.30 h (*solo sáb y dom)
Las Tipas. Cas: 15.40, 19.50 h; Sub: 21.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h
Showcase. Cas: 13.20*, 18.00**; Sub: 18.00***, 20.15**** (*solo sáb y dom) (**vie a mié) (***solo jue) (****vie a mié)
EL CAMINO ES LA AGROECOLOGÍA
Documental (cine debate). Dir: Elías Sáez. ATP
Cine El Cairo. Vie, 18.00 h
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 22.40 h
Las Tipas. 2D.4D Cas: 21.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.05 h
Showcase. Cas: 16.20, 19.15, 22.20 h
EL DESCUBRIDOR DE LEYENDAS
Fantasía. Dir: Stanley Tong. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 17.30, 22.45 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h
Showcase. Cas: 14.05, 19.10 h
EL MILAGRO DE P. TINTO
Con Luis Ciges, Silvia Casanova. Dir: Javier Fesser. SAM 13 años
Cine El Cairo. Jue, 22.30 h
EL PADRE DEL AÑO
Con Michael Keaton, Mila Kunis. Dir: Hallie Mayers-Shyer. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 17.30, 20.00, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Showcase. Sub: 21.45 h
EL RITUAL DEL LIBRO ROJO
Con Mario González Martí, Lizzie Gómez. Dir: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund. SAM 13 c/Res
Cinépolis. Cas: 22.50 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.40 h
Showcase. Cas: 17.45*, 22.30 h (*excepto vie, sáb y dom)
FRANKENSTEIN
Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 16.20, 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)
Nuevo Monumental. Sub: 21.00 h
FRANKIE Y LOS MONSTRUOS
Animación. ATP
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
Showcase. Cas: 12.05*, 14.10 h (*solo sáb y dom)
GOOD BOY
Con Indy, Shane Jensen. Dir: Ben Leonberg. SAM 13
Hoyts. 22.15 h
Las Tipas. Sub: 21.40 h
Showcase. Cas: 13.50, 17.40 h; Sub: 21.55 h
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13
Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h
Showcase. Cas: 16.50, 19.45*, 21.50 h (*solo jue, lun y mié)
LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY
Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP
Las Tipas. 14.40 h
Showcase. Cas. 12.00*, 14.15 h (*solo sáb y dom)
LAS GUERRERAS K-POP
Animación. ATP
Nuevo Monumental. Vie, sáb y dom: 15.30, 17.45, 19.35 h
Showcase. Cas: 15.10*, 17.25* h; Sub: 19.45** h (*solo vie, sáb y dom) (**solo vie y sáb)
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h
LOCAMENTE
Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años
Showcase. Sub: 19.30 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Las Tipas. Cas: 14.20 h
MENTE MAESTRA
Con Josh O'Connor, Alana Haim. Dir: Kelly Reichardt. SAM 13 años
Cine El Cairo. Jue, 20.30; vie, 22.30; sáb, 18.00 h
MI POBRE ANGELITO
Con Macaulay Culkin, Joe Pesci. Dir: Chris Columbus. ATP
Cine El Cairo. Dom, 18.00 h
OTRO VIERNES DE LOCOS
Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP
Showcase. Cas: 15.25 h
PARANORMAN (RE 2025)
Animación. Dir: Sam Fell, Chris Butler. SAM 13 años
Showcase. Cas: 16.40 h
POULTRYGEIST: LA NOCHE DE LOS POLLOS MUERTOS
Terror. Dir: Lloyd Kaufman. SAM 18 años
Cine Lumière. Vie, 20.00 h
EL SALÓN DE PROFESORES
Alemania. Dir: Ilker Çatak
CineClú (esta vez, en Sarmiento 1112). Hoy, 20.30 h
SHE CHEF
Documental. Dir: Melanie Liebheit, Gereon Wetzel. SAM 13 años
Cine Lumière. Jue, 20.00
SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE
Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Dir: Scott Cooper. SAM 13 años
Las Tipas. Sub: 21.40 h
Showcase. Sub: 19.05 h
TELÉFONO NEGRO 2
Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 17.45*, 20.00, 20.30, 22.20, 22.50 h (*excepto vie, sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 17.45, 20.20, 23.00 h; Sáb y dom: 15.00, 17.35, 20.10, 22.50 h
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h
Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 14.55, 17.30, 20.05, 22.40 h
THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO
Animación. Dir: Yang Zhigang. ATP
Cine Lumière. Sáb, 18.00 h
TRON: ARES
Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley
Cinépolis. 4D.3D Cas: 20.00 h; 2D: 20.15 h
Hoyts. DBOX 2D, 19.50; 2D Cas: 17.50, 19.50 h (desde vie: 17.30, 20.10 h)
Las Tipas. 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h; 2D.4D Cas: 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.40 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.45, 19.20 h; Sub: 22.35 h
UN AMOR INCOMPLETO
Con Romain Duris, Mei Cirne-Masuki. Dir: Guillaume Senez. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* (*solo vie y sáb)
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Showcase. Sub: 15.35, 18.50, 22.05 h
ZOOPOCALIPSIS
Animación. Dir: Ricardo Curtis, Rodrigo Pérez-Castro. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.30 h
Cinépolis. 14.15*, 16.25, 18.30, 20.45 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10, 17.30 h
Las Tipas. Cas: 15.30, 17.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h
Showcase. 15.00, 17.10, 19.25 h
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av. Belgrano 200 Bis
Ciro y Los Persas. Sáb 15 de nov, a las 21 h
ASTENGO
Mitre 754
Coti. Sáb 8 de nov, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Beatles entre bluses. Mañana, 20.30 h
Rock Idols. Dom, a las 20.30
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Valeria Lynch. Sáb 8 de nov, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Antonio José. Sáb 8 de nov, a las 21
C.C. ATLAS
Mitre 645
La meresunda presenta "Una música infinita". La agrupación coral presenta nueva función interpretando parte de la obra de Fito Páez. Sáb 8 de nov, a las 21 h
EL CÍRCULO
Laprida 1223
Robin Hood, la Comedia Musical. Vie 7 de nov, a las 21 h
Jairo. Sáb 8 de nov, a las 21 h
Pedro Aznar. Sáb 15 de nov, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Música de acá. El Ensamble Municipal de Vientos presenta un nuevo espectáculo junto a cantantes de la ciudad. Fusiona lo mejor del rock argentino, el tango y el folclore. Cinco voces de la escena rosarina: Pablo Pino (Cielo Razzo), Lolo Luciani (Fluido), Evelina Sanzo, Mercedes Borrell y Eugenia Craviotto (Mamita Peyote). Entrada gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Sáb 8 de nov, 20 h
Queen por Master Stroke. Vie 14 de nov, a las 21 h
LA SALA DE LAS ARTES
Güemes 2985
Árbol. Vie 7 de nov, a las 20 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Festival del Litoral Rosario 2025. Música litoraleña. Cuatro jornadas, treinta propuestas musicales, tres escenarios. Entre el jue 6 y el dom 9 de nov.
MAJO
Tucumán 1016
El pacto sensible. Convoca a distintas generaciones y formatos en una misma noche: El Pacto Sensible contará con el regreso de Lucy Patané y la visita de Nina Suárez, que presentará canciones de su reciente disco “El Lado Oscuro”. Gabo Bocchio, con su banda en vivo; y Shoosh, desde Rafaela, con disco “Suena Raro”. Además, los DJ Seba Montes (Vinyl set) y DJ PNXY. Sáb 8 de nov, a las 21 h
METROPOLITANO
Junín 501
Erreway. Dom 9 de nov, a las 20.30 h
Teatro
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h
Las cosas maravillosas. Juan Pablo Geretto es el encargado de llevar adelante la narración. Sáb 29 de nov, a las 21 h
CASA BRAVA
Pichincha 120
Chicosvaca. Vie 7 de nov, a las 21 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
7 obras de vanidad, de la cía. Julieta Ferraro (España-Rosario). Un viaje coreográfico inspirado en Caravaggio que nos enfrenta a una pregunta: ¿Es la vanidad una forma actual de misericordia? Vie 7 de nov, 20.30 h. (Entradas gratuitas con colaboración voluntaria. Se entregan en boletería, desde las 16 hs del día de la función).
Salva, de la cía. Hurycan (España). En la conquista de uno mismo, donde se pierden y reordenan las referencias individuales y sociales, hay un aquello que se conserva a pesar del náufrago: como el último agarre antes de abandonar la embarcación. Sáb 8 de nov, a las 20.30 h. (Entradas gratuitas con colaboración voluntaria. Se entregan en boletería, desde las 16 hs del día de la función).
Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Fuego ciruja. En el marco de las jornadas Poéticas Teatrales, organizadas por la Escuela Provincial de Teatro y Títeres N° 5029, se presenta este montaje teatral dramático con tintes de comedia. Dir: Paula Luraschi y Camila Hidalgo Solís. +16. Hoy, a las 20 h. (Entrada gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala).
Prima Facie, llega para poner a prueba creencias y cuestionar el modo en que se mira y escucha a las víctimas de violencia de género. Con Julieta Zylberberg. Dir. y adaptación: Andrea Garrote. Mañana, a las 19 h
Quiero decir te amo. Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Cartas de amor. El diario íntimo. Amor y literatura. Sáb 15 de nov, a las 21 h
Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h
LA MORADA
Avenida San Martín 771
La balada de Vendaval. Dos actores, alternativamente, Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. 8 y 9; 22 y 23 de nov, a las 20.30 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Vittorino Pacheco. Historia de un alma torturada, de todos esos seres marginales que suelen poblar las calles de nuestras ciudades. Dir: Gustavo Di Pinto. Sáb 8 de nov, a las 21 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Jue 20 de nov, a las 20 h
TEATRO MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Es hora de hablar. La psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Dom 9 de nov, a las 21 h