Cines

A PESAR DE TI

Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva

Hoyts. Cas: 17.20, 22.20 h

Las Tipas. Cas: 19.40 h; Sub: 22.10 h

Showcase. Cas: 16.55 h; Sub: 14.20, 19.40, 22.15 h

BELÉN

Con Dolores Fonzi, Camila Plaate. Dir: Dolores Fonzi. SAM 13 años

Showcase. Cas: 15.10*, 21.40 h (*excepto vie, sáb y dom)

CABEZA DE RATÓN 2025

Animación. Dir: Pablo Rodríguez Jauregui, Diego Rolle. ATP

Cine Lumière. Dom, 20.00 h

CAMINA O MUERE

Con David Jonsson, Cooper Hoffman. Dir: Francis Lawrence. SAM 16 años

Showcase. Sub: 22.25 h

CENIZAS Y DIAMANTES, DON CORNELIO Y LA ZONA

Documental. Dir: Ricky Piterbarg. SAM 13 años

Cine El Cairo. Vie, 20.30 h

CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE

Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 22.30 h; Sub: 22.20 h

Hoyts. DBOX.2D Cas: 15.10, Dub: 17.30, 22.30 h; 2D Cas: 15.10 h; Sub: 187.30, 22.30 h

Las Tipas. 4D Sub: 17.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.10 h

Showcase. Cas: 14.50, 17.20 h; Sub: 19.55, 22.15 h

CORINA

Dir: Urzula Barba. ATP

Cine Lumière. Sáb 20.00 h

CUANDO EL CIELO SE EQUIVOCA

Con Keanu Reeves, Seth Rogen. Dir: Aziz Ansari. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 15.45*, 18.00, 20.15, 22.30 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 16.50, 19.00 h; Sub: 21.10 h

Nuevo Monumental. Sub: 20.30 h

Showcase. Cas: 12.50*, 17.35, 22.00 h; Sub: 15.15, 19.50 h (*solo sáb y dom)

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h

Showcase. Cas: 14.25 h

EL CADÁVER DE LA NOVIA

Animación. Dir: Mike Johnson, Tim Burton. ATP

Cinépolis. 4D Cas: 14.00*, 16.00, 18.10 h; 2D Cas: 18.30 h (*solo sáb y dom)

Las Tipas. Cas: 15.40, 19.50 h; Sub: 21.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h

Showcase. Cas: 13.20*, 18.00**; Sub: 18.00***, 20.15**** (*solo sáb y dom) (**vie a mié) (***solo jue) (****vie a mié)

EL CAMINO ES LA AGROECOLOGÍA

Documental (cine debate). Dir: Elías Sáez. ATP

Cine El Cairo. Vie, 18.00 h

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 22.40 h

Las Tipas. 2D.4D Cas: 21.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.05 h

Showcase. Cas: 16.20, 19.15, 22.20 h

EL DESCUBRIDOR DE LEYENDAS

Fantasía. Dir: Stanley Tong. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 17.30, 22.45 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.00 h

Showcase. Cas: 14.05, 19.10 h

EL MILAGRO DE P. TINTO

Con Luis Ciges, Silvia Casanova. Dir: Javier Fesser. SAM 13 años

Cine El Cairo. Jue, 22.30 h

EL PADRE DEL AÑO

Con Michael Keaton, Mila Kunis. Dir: Hallie Mayers-Shyer. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 17.30, 20.00, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Showcase. Sub: 21.45 h

EL RITUAL DEL LIBRO ROJO

Con Mario González Martí, Lizzie Gómez. Dir: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund. SAM 13 c/Res

Cinépolis. Cas: 22.50 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.40 h

Showcase. Cas: 17.45*, 22.30 h (*excepto vie, sáb y dom)

FRANKENSTEIN

Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 16.20, 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)

Nuevo Monumental. Sub: 21.00 h

FRANKIE Y LOS MONSTRUOS

Animación. ATP

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

Showcase. Cas: 12.05*, 14.10 h (*solo sáb y dom)

GOOD BOY

Con Indy, Shane Jensen. Dir: Ben Leonberg. SAM 13

Hoyts. 22.15 h

Las Tipas. Sub: 21.40 h

Showcase. Cas: 13.50, 17.40 h; Sub: 21.55 h

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13

Las Tipas. Cas: 16.30, 18.40, 21.00 h

Showcase. Cas: 16.50, 19.45*, 21.50 h (*solo jue, lun y mié)

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Con Laila Lockhart Kraner, Kristen Wiig. Dir: Ryan Crego. ATP

Las Tipas. 14.40 h

Showcase. Cas. 12.00*, 14.15 h (*solo sáb y dom)

LAS GUERRERAS K-POP

Animación. ATP

Nuevo Monumental. Vie, sáb y dom: 15.30, 17.45, 19.35 h

Showcase. Cas: 15.10*, 17.25* h; Sub: 19.45** h (*solo vie, sáb y dom) (**solo vie y sáb)

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 16.20, 18.50 h

LOCAMENTE

Con Edoardo Leo, Pilar Fogliati. Dir: Paolo Genovese. SAM 13 años

Showcase. Sub: 19.30 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.00, 17.10, 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.30 h

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Las Tipas. Cas: 14.20 h

MENTE MAESTRA

Con Josh O'Connor, Alana Haim. Dir: Kelly Reichardt. SAM 13 años

Cine El Cairo. Jue, 20.30; vie, 22.30; sáb, 18.00 h

MI POBRE ANGELITO

Con Macaulay Culkin, Joe Pesci. Dir: Chris Columbus. ATP

Cine El Cairo. Dom, 18.00 h

OTRO VIERNES DE LOCOS

Con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan. Dir: Nisha Ganatra. ATP

Showcase. Cas: 15.25 h

PARANORMAN (RE 2025)

Animación. Dir: Sam Fell, Chris Butler. SAM 13 años

Showcase. Cas: 16.40 h

POULTRYGEIST: LA NOCHE DE LOS POLLOS MUERTOS

Terror. Dir: Lloyd Kaufman. SAM 18 años

Cine Lumière. Vie, 20.00 h

EL SALÓN DE PROFESORES

Alemania. Dir: Ilker Çatak

CineClú (esta vez, en Sarmiento 1112). Hoy, 20.30 h

SHE CHEF

Documental. Dir: Melanie Liebheit, Gereon Wetzel. SAM 13 años

Cine Lumière. Jue, 20.00

SPRINGSTEEN: MÚSICA DE NINGUNA PARTE

Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong. Dir: Scott Cooper. SAM 13 años

Las Tipas. Sub: 21.40 h

Showcase. Sub: 19.05 h

TELÉFONO NEGRO 2

Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 17.45*, 20.00, 20.30, 22.20, 22.50 h (*excepto vie, sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.10, 17.45, 20.20, 23.00 h; Sáb y dom: 15.00, 17.35, 20.10, 22.50 h

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 15.50, 18.15 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h

Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 14.55, 17.30, 20.05, 22.40 h

THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO

Animación. Dir: Yang Zhigang. ATP

Cine Lumière. Sáb, 18.00 h

TRON: ARES

Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley

Cinépolis. 4D.3D Cas: 20.00 h; 2D: 20.15 h

Hoyts. DBOX 2D, 19.50; 2D Cas: 17.50, 19.50 h (desde vie: 17.30, 20.10 h)

Las Tipas. 4D.3D Atmos Cas: 14.30, 19.30; Sub: 22.00 h; 2D.4D Cas: 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.40 h

Showcase. Cas: 14.00, 16.45, 19.20 h; Sub: 22.35 h

UN AMOR INCOMPLETO

Con Romain Duris, Mei Cirne-Masuki. Dir: Guillaume Senez. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 15.00, 17.10, 19.30, 22.00* (*solo vie y sáb)

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Showcase. Sub: 15.35, 18.50, 22.05 h

ZOOPOCALIPSIS

Animación. Dir: Ricardo Curtis, Rodrigo Pérez-Castro. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.30 h

Cinépolis. 14.15*, 16.25, 18.30, 20.45 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.10, 17.30 h

Las Tipas. Cas: 15.30, 17.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.50 h

Showcase. 15.00, 17.10, 19.25 h

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 200 Bis

Ciro y Los Persas. Sáb 15 de nov, a las 21 h

ASTENGO

Mitre 754

Coti. Sáb 8 de nov, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Beatles entre bluses. Mañana, 20.30 h

Rock Idols. Dom, a las 20.30

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Valeria Lynch. Sáb 8 de nov, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Antonio José. Sáb 8 de nov, a las 21

C.C. ATLAS

Mitre 645

La meresunda presenta "Una música infinita". La agrupación coral presenta nueva función interpretando parte de la obra de Fito Páez. Sáb 8 de nov, a las 21 h

EL CÍRCULO

Laprida 1223

Robin Hood, la Comedia Musical. Vie 7 de nov, a las 21 h

Jairo. Sáb 8 de nov, a las 21 h

Pedro Aznar. Sáb 15 de nov, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Música de acá. El Ensamble Municipal de Vientos presenta un nuevo espectáculo junto a cantantes de la ciudad. Fusiona lo mejor del rock argentino, el tango y el folclore. Cinco voces de la escena rosarina: Pablo Pino (Cielo Razzo), Lolo Luciani (Fluido), Evelina Sanzo, Mercedes Borrell y Eugenia Craviotto (Mamita Peyote). Entrada gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Sáb 8 de nov, 20 h

Queen por Master Stroke. Vie 14 de nov, a las 21 h

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985

Árbol. Vie 7 de nov, a las 20 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Festival del Litoral Rosario 2025. Música litoraleña. Cuatro jornadas, treinta propuestas musicales, tres escenarios. Entre el jue 6 y el dom 9 de nov.

MAJO

Tucumán 1016

El pacto sensible. Convoca a distintas generaciones y formatos en una misma noche: El Pacto Sensible contará con el regreso de Lucy Patané y la visita de Nina Suárez, que presentará canciones de su reciente disco “El Lado Oscuro”. Gabo Bocchio, con su banda en vivo; y Shoosh, desde Rafaela, con disco “Suena Raro”. Además, los DJ Seba Montes (Vinyl set) y DJ PNXY. Sáb 8 de nov, a las 21 h

METROPOLITANO

Junín 501

Erreway. Dom 9 de nov, a las 20.30 h

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Vie 7 y sáb 8 de nov, a las 20.30 h

Las cosas maravillosas. Juan Pablo Geretto es el encargado de llevar adelante la narración. Sáb 29 de nov, a las 21 h

CASA BRAVA

Pichincha 120

Chicosvaca. Vie 7 de nov, a las 21 h

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

7 obras de vanidad, de la cía. Julieta Ferraro (España-Rosario). Un viaje coreográfico inspirado en Caravaggio que nos enfrenta a una pregunta: ¿Es la vanidad una forma actual de misericordia? Vie 7 de nov, 20.30 h. (Entradas gratuitas con colaboración voluntaria. Se entregan en boletería, desde las 16 hs del día de la función).

Salva, de la cía. Hurycan (España). En la conquista de uno mismo, donde se pierden y reordenan las referencias individuales y sociales, hay un aquello que se conserva a pesar del náufrago: como el último agarre antes de abandonar la embarcación. Sáb 8 de nov, a las 20.30 h. (Entradas gratuitas con colaboración voluntaria. Se entregan en boletería, desde las 16 hs del día de la función).

Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Fuego ciruja. En el marco de las jornadas Poéticas Teatrales, organizadas por la Escuela Provincial de Teatro y Títeres N° 5029, se presenta este montaje teatral dramático con tintes de comedia. Dir: Paula Luraschi y Camila Hidalgo Solís. +16. Hoy, a las 20 h. (Entrada gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala).

Prima Facie, llega para poner a prueba creencias y cuestionar el modo en que se mira y escucha a las víctimas de violencia de género. Con Julieta Zylberberg. Dir. y adaptación: Andrea Garrote. Mañana, a las 19 h

Quiero decir te amo. Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Cartas de amor. El diario íntimo. Amor y literatura. Sáb 15 de nov, a las 21 h

Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h

LA MORADA

Avenida San Martín 771

La balada de Vendaval. Dos actores, alternativamente, Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. 8 y 9; 22 y 23 de nov, a las 20.30 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Vittorino Pacheco. Historia de un alma torturada, de todos esos seres marginales que suelen poblar las calles de nuestras ciudades. Dir: Gustavo Di Pinto. Sáb 8 de nov, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Jue 20 de nov, a las 20 h

TEATRO MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Es hora de hablar. La psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Dom 9 de nov, a las 21 h