Ya no hay tiempo para nuevas promesas y jefes de Estado y líderes mundiales se volverán a ver las caras en la Conferencia de las Partes (COP) n° 30, que se realizará en la ciudad amazónica de Belém. La elección no es casualidad: la selva tropical más grande del mundo les recordará a los participantes lo fundamental que es conservar una naturaleza que están aniquilando. Con Lula como gran anfitrión