Ya no hay tiempo para nuevas promesas y jefes de Estado y líderes mundiales se volverán a ver las caras en la Conferencia de las Partes (COP) n° 30, que se realizará en la ciudad amazónica de Belém. La elección no es casualidad: la selva tropical más grande del mundo les recordará a los participantes lo fundamental que es conservar una naturaleza que están aniquilando. Con Lula como gran anfitrión
Desde el Amazonas, Lula protagoniza una nueva cumbre climática
Un anfitrión que reclama menos debate y más acción a los gobiernos del mundo
Se cumplen 10 años del Acuerdo de París y el planeta, sin embargo, cada vez está más cerca del punto de no retorno. 170 delegaciones se reunirán en Brasil para, de una vez, avanzar en el combate del calentamiento global.
