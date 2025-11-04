Fito Paéz anunció un show en el Movistar Arena en el que reunirá los grandes himnos de su carrera. La presentación del 19 de marzo del año próximo será parte del "Sale El Sol Tour", un espectáculo que se presenta como "concebido desde cero con versiones inéditas de sus grandes canciones y una selección de temas pensada con precisión artesanal". Las entradas se podrán conseguir desde el viernes 7 a las 13 en movistararena.com.ar. El día anterior habrá una preventa a través de BBVA Visa, con la que se podrá pagar en seis cuotas sin interés.
