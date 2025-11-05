Creo que es la primera vez en mis pocos años como periodista que escribo un texto de las características del que hoy les presento. Es la primera vez, también, que a pesar de tener más de cuarenta chats hablando del tema con diferentes dirigentes y referentes de nuestra comunidad, de amigos y no tanto, de haber acumulado más de seis horas de entrevistas en persona, en llamadas, en video; no me siento en libertad de citar a nadie. Muchos lo explicitaron: “Lo hablamos, pero en off”. Si sigo así me pongo un newsletter, algunos roban con eso de los secretismos. “Lenguas malas”, podría ponerle, pues lo más lindo que me han dicho de la XXXIV Marcha del Orgullo de Buenos Aires fue que estuvo rara, a excepción de Gaby Ivy, a quien le agradezco la esperanza. Pero de raro para abajo.





Podría haber hecho esas notas preproducidas-prefabricadas con dixits de gacetillas mandadas la semana anterior, copiar y pegar las consignas. Pero voy con otra cosa. Otras, digo, quizás cuatro quizás más, hipótesis de lo que vi, lo que sentí, lo que muches me confirmaron de esa rareza indescriptible, de esa pausa que la gente hacía en los audios intentando encontrar algo positivo para decir. ¿Qué es lo que crea esa laguna en donde el halago piadoso se esconde?

Pianta votos (excepto en elecciones)

¿Dónde están los partidos políticos que en 2023 llenaron con nosotres las calles? ¿Las carrozas protoperonistas y de tantos otros espacios que, se notaba, tenían caché para los bafles? Con al menos 10 carrozas menos que el año pasado, “se notó la crisis”, como me dijo un amigo que vive en Chicago. Pero más válido que preguntar dónde estaban los parlantes, hay que preguntarse dónde estuvo este año la creatividad hecha cartel, consigna escrita en los cuerpos, en el drag y en las cartulinas que los convocados independientes llevaron las últimas 3 marchas.

No podemos dejar que una alianza o alineación partidista-electoralista nos condicione la calidad de nuestras vidas, tampoco de nuestras fiestas, menos que menos nuestro orgullo. Estos días sólo pensaba en cómo las compañeras trans siempre dicen que saben muy bien los políticos que consumen prostitución y después se hacen los patria y familia. Las dos convocatorias, Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo (COMO) y COMO Línea Histórica, proponen en sus consignas un gran acuerdo democrático, nadie dice cómo ni con quién ni cuánto nos llevaría. Yo soy muy de tacones tomar, pero no creo que sea una opción popular. Creo, empero, que si nuestros votos valen, hay que hacerlos valer.





Creo que fue el sueño húmedo de los que durante años han dicho que no había que politizar la marcha. Sabemos, claro, que política es, pero este año al menos no se notó partidaria, ni a favor ni en contra de nadie. Yo no me creo eso de “multitudinaria y contundente contra Milei”. El periodismo no es expresión de deseo y la marcha no es el escenario. Si esta Marcha se pensó desde las comisiones como algo meramente político, han fracasado. No lo digo en el sentido de que hayan sido consignas o perfos apolíticas, sino que más bien eran testimoniales; fueron demandas, exigencias, recuerdos, no propuestas de mundo. Qué mundo queremos, por eso hay que marchar. Ese mundo hay que imaginarlo, bajarlo a tierra, hacerlo carne, no consigna.

Japi Praid

Si en cambio usted es soldadita de la realpolitik y le importa la masividad, el aumento en concurrencia y toda esa parafernalia, puede alegrarse, supongo, de ese increíble número de dos millones de personas.

¿Pero de qué sirve toda esa energía no focalizada? Hace unas semanas ganó una fuerza política que tiene como lema que no importa el número sino la fuerza que viene de no sé dónde. ¿De dónde viene nuestra fuerza? ¿A dónde va? Vi gente abatida, cansada, yendo de compromiso a ver un line-up pobre y, cuando menos, desincronizado.

Este evento, turístico, multitudinario, enmarcado en la lógica del Pride y sus tradiciones globales blancas del norte, tuvo más errores que aciertos. Un escenario sin carisma con caras cansadas y falso entusiasmo, coreos corridas de lugar y tempo, y un público poco receptivo. El final, lo más importante, nuestro Himno, ni se escuchó porque lo interpretó un coro que no tenía micrófonos. ¡En plaza Congreso, sin mic, como si fuera un anfiteatro!

Esta edición no sólo sale luego de una derrota a nivel nacional de cualquier espacio progresista frente a un gobierno de odio y violencia. También pasó luego de una respuesta de verdad masiva, multilateral, no verticalista ni centrista que se supo construir en una asamblea con más de seis mil personas, democráticamente, de manera federal, de una semana a la otra y poniendo el nombre que había que ponerle: la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, del 1 de febrero de este año. Me hago eco de les compañeres que prestaron su testimonio estos tres días de intenso debate: ese día dejó la vara muy alta.

Las asambleas de Lezama y las que replicaron en el resto del país fueron intergeneracionales, plurales; estaban las travas viejas pidiendo por las infancias trans y las mostras jovencitas pidiendo reparación para las históricas. Hubo un abrazo, una caricia colectiva ante un hecho denostable. Pero lo que sólo se prende para reaccionar, se apaga con el tiempo. Es evidente que en esa tarde calurosa de fines de enero todes vimos algo que no supimos bien qué era, un horizonte al cual pensamos que íbamos a ir de manera inevitable, donde cada voz y voto valió lo mismo y la urgencia desplazó a las internas.

Qué alguien llame a alguien

No tengo respuestas absolutas, ni nadie las tuvo, sobre qué era eso que estuvo raro el sábado; qué era esa energía perceptible pero imposible de describir. Terminando de escribir estos párrafos, llamé a Yacurmana de la Puente, ganadora del premio Ernesto Laclau de filosofía política, para que me explique. A ella, que vive en La Rioja, también le llegó el chisme de que no estuvo bueno lo que se dio. Pero Yacurmana tiene la sabiduría de las trans y ganó el susodicho premio con una tesis sobre la primera marcha de 1992, esa de manos de 300 personas: para ella, el uso de máscaras creó una opacidad; en particular, un ejercicio del derecho a la opacidad. El derecho a estar y no estar a la vez. Estar con el cuerpo, pero no con mucho más.

Pensemos, entonces, esa rareza como otra cosa: como una opacidad. Fue una marcha opaca. Estábamos sin estar. Con el compromiso de los portantes de máscaras de los 90 que decían “yo necesitaba estar acá”, así estábamos. A pesar del hambre, la miseria, la venta de la patria y todo lo que sabemos; a pesar de las internas y las (des)organizaciones, estábamos ahí. Supongo, entonces, que al final tan mala no fue, pero la opacidad hoy es un lujo que pocas veces debemos permitirnos. Debemos apostar a que a través de cada uno de nosotros se vea, clarísimo, un mundo posible, distinto, mejor, brillante de todos colores.