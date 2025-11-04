Carmen Álvarez Rivero ya era una aliada silenciosa del oficialismo. Votó a favor de los vetos presidenciales, acompañó cada ley enviada desde la Casa Rosada y se levantó del recinto cuando alguien se lo pidió. Ahora, la senadora cordobesa del PRO dejó de disimular y anunció su pase al bloque de La Libertad Avanza, de la mano de Patricia Bullrich.

La noticia fue confirmada por la propia legisladora en redes sociales. “Venimos defendiendo estas ideas de la libertad desde jóvenes”, escribió, en un mensaje acompañado por fotos junto a Bullrich y el diputado libertario Gabriel Bornoroni.

Bullrich ejecuta la fractura amarilla

El movimiento no fue casual. Bullrich viene tejiendo su propio espacio dentro del nuevo poder, articulando entre el PRO y la estructura libertaria. Su jugada busca consolidar la alianza con la Casa Rosada y, al mismo tiempo, aislar a Mauricio Macri, cada vez más incómodo dentro del nuevo esquema.

Como ya ocurrió en Diputados --donde varios bullrichistas cruzaron de vereda--, la ministra de Seguridad repite la maniobra en la Cámara Alta. “Una alegría enorme seguir sumando gente valiosa al equipo”, escribió en X, en tono celebratorio.

De la obediencia al salto final

Álvarez Rivero llegó al Congreso en 2021 de la mano de Luis Juez, bajo la boleta de Juntos por el Cambio. Cuatro años después, y tras una larga seguidilla de votos alineados con el oficialismo, formalizó su pase a La Libertad Avanza. Pero su salto no sorprendió a nadie: hacía rato que actuaba como una defensora entusiasta del mileísmo.

Su figura en el Senado se hizo conocida más por los papelones que por las leyes . En 2023 protagonizó un episodio insólito cuando, en plena sesión, se levantó de su banca “porque le avisaron que se fuera”. Pero ese fue apenas el prólogo de una lista que crece.

Uno de sus momentos más comentados ocurrió este año, durante una reunión de la Comisión de Trabajo, que preside. Ante el pedido del senador Mariano Recalde (Unión por la Patria) para incorporar los proyectos de moratoria previsional y recomposición de jubilaciones, Álvarez Rivero intentó dar por terminada la sesión sin votar. “Habiendo logrado los objetivos de esta comisión que me he propuesto, doy por levantada la comisión. Se acabó”, anunció, y comenzó a juntar sus papeles.

Pero la maniobra le salió mal. Recalde asumió la presidencia y continuó la reunión en su ausencia, lo que obligó a la senadora a volver a su asiento, visiblemente incómoda. “¿Qué hace?”, le reclamó al kirchnerista. “Cumplo con mi deber”, le respondió él. Al final, y tras dos horas de debate, la moción de Recalde fue aprobada por mayoría, mientras la presidenta de la comisión quedaba en evidencia frente a propios y ajenos.

Por si faltaba algo, hace pocas semanas sumó otra polémica. Fue en el debate sobre la emergencia pediátrica, donde Álvarez Rivero declaró que “los niños argentinos no tienen derecho a venir al Garrahan”. Luego intentó explicar que había sido “malinterpretada”, pero el daño ya estaba hecho.

Así, entre deslices, frases desafortunadas y gestos de obediencia al poder, la senadora cordobesa consolida su lugar en la escudería libertaria. Con su pase, el PRO pierde otra ficha en el tablero político, mientras Bullrich suma una nueva aliada en su avanzada por trasladar su tropa al campo mileísta.

