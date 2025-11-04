La muerte siempre sorprende, aunque sea la mayor certeza de la que disponemos los seres humanos. Negación mediante, nos empecinamos en vivir como si no existiera, de eso no se habla. La mayoría de nosotros, aun no aceptándola, terminamos resignándonos ante ella cuando llega, que otra cosa cabría hacer ante lo inevitable e irreversible.

En esa dialéctica con la vida, como su natural contracara, la muerte coquetea con un sinnúmero de prácticas sociales. Los deportes de riesgo, la velocidad de algunos vehículos, las adicciones fuertes, el salir a matar o morir, forman parte de un amplio abanico donde se juegan algunos de los sinsentidos de esta época, donde no se privilegia el cuidado.

Friedrich Nietzsche escribió que “el pensamiento del suicidio es un consuelo poderoso; ayuda a pasar bien más de una mala noche”. No son pocos quienes atravesaron tormentas en algún momento de la vidas. Pero lo que desafía el entendimiento es cuando personas muy jóvenes traspasan el límite y actúan quitándose la vida. El suicidio a los 15, a los 17 o a los 21 años, nos deja en estado de completa perplejidad, operando como uno de esos agujeros negros más allá de nuestro sistema solar, los que se comen la luz, la materia y las explicaciones de por qué alguien con tanta vida por delante decidió partir.

En General Pueyrredon ocurre un número escalofriante de suicidios, superiores a la media nacional. Recientemente la comunidad marplatense se conmocionó con la partida de un pibe de 21 años y una de 18, músico y deportista respectivamente. Descollaban en sus actividades, no atravesaban situaciones de consumo problemático (no siempre se trata de poner todo lo malo en algo tan fácilmente objetivable como la “droga”), solo podría decirse genéricamente que atravesaban formas de padecimiento subjetivo. Esto ha disparado aún más la preocupación de distintos sectores sociales y políticos, que ya venía desde la pandemia.

La asociación civil Abrazando la vida se constituyó hace tres años, y viene desplegando una intensa actividad. Nazarena Elizalde es su principal referente, y cuenta que “luego de haber estado personalmente afectada por la temática, constituimos la ONG junto con otros familiares que atravesaron estas situaciones. Es notable cómo viene creciendo la cantidad de jóvenes que se suicidan, es que el sufrimiento los está matando. Los especialistas hablan de los tres 'in': lo intolerable, lo interminable y lo incalculable de ese sufrimiento. La Organización Mundial de la Salud dice que lo que obtura la prevención del suicidio son los falsos mitos. Por ejemplo, que el que se va a matar no avisa, o que solo quiere llamar la atención y no lo va a hacer, o la banalización de frases casuales. No se suicidan los locos o los que están mal, muchas veces se suicida alguien que aparentaba estar bien y venía ocultando su dolor. Y no es que quieran morir, sino que no quieren sufrir, que es distinto. Además, en algún punto, los pibes creen no ser necesarios para los demás. Ahí es donde tiene que estar la posibilidad de que alguien los escuche sin asustarse y sin juzgarlos. Escucharlos en serio. Todos podemos ser preventores, si nos disponemos a eso”.

Diego García es concejal de Fuerza Patria y hace casi un año propuso la creación de una Mesa Interinstitucional Permanente para la Prevención y Posvención del Suicidio en el ámbito del Concejo Deliberante, intentando que el poder político local aborde la problemática. “Es imprescindible que el Estado municipal se haga cargo, en este caso destinando presupuesto específico para la prevención. Queremos convocar a los efectores de políticas públicas principalmente del ámbito de la salud, pero no solamente. También invitamos a organizaciones de la sociedad civil y a todos aquellos que crean que pueden aportar algo para sensibilizar acerca del infierno subjetivo que viven muchas personas. Hay que articular, capacitar, informar. Tenemos una gran tarea por delante”, cuenta García.

A su vez, la también concejal Eva Ayala de Acción Marplatense–Movimiento Derecho al Futuro, ha propuesto el Programa Comunitario Sembrar Horizontes, orientado a la promoción de derechos, a la prevención del consumo problemático de sustancias y al abordaje de la violencia en niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad del Partido de General Pueyrredon. Propone la creación de Centros Barriales de Cuidado y Prevención con foco en la prevención comunitaria y la capacitación de Promotores Territoriales de Cuidado. “El neoliberalismo desarma la trama de la comunidad y se hace imprescindible fortalecer las estrategias del Estado con los actores comunitarios, sabiendo que es necesario un enfoque integral e intersectorial para los más débiles, principalmente aquellos que alguna vez fueron considerados privilegiados. Si no intervenimos con celeridad, la cuestión se va a volver inabordable”, dice Ayala.

También han surgido iniciativas puntuales en las instituciones donde los jóvenes desarrollaban actividades. La Facultad de Humanidades de la UNMDP generó un espacio de escucha y el Club Once Unidos implementó talleres grupales. La sociedad civil está sensibilizada y responde.

Poner palabras se vuelve una tarea imprescindible, aunque se fracase en el entendimiento y pueda ganar la frustración de no haber hecho todo lo que se hubiera podido hacer. Cada sujeto es un agujero negro incluso para sí mismo, y nadie está a salvo de los sufrimientos existenciales que los atraviesan. El “no future” adquiere sentido planetario, y en nuestros países se siente con mayor impacto debido al carácter colonial y al deterioro creciente de las condiciones de vida.

El suicidio está muy relacionado con la “epidemia” de depresión que pareciera asolarnos según estadísticas recientes. El filósofo inglés Mark Fisher señalaba en 2018 que “debemos entender la resignada obediencia (…) al mandato de austeridad como la consecuencia de una depresión deliberadamente cultivada. Esta depresión se manifiesta en la aceptación de que las cosas empeorarán (para todos excepto para una pequeña élite), de que tenemos suerte por el mero de hecho de tener un trabajo (así que no tenemos que esperar salarios que le sigan el paso a la inflación), de que no podemos permitirnos la provisión colectiva del Estado de Bienestar”.

Ante esto, algunos jóvenes se resignan y consideran que nada se puede modificar. El clima de época traspasa las afectividades íntimas y condiciona los modos de habitar el mundo. No hay que olvidar lo que señalara el sociólogo Emile Durkheim hace más de un siglo, de que los suicidios deben entenderse mucho más por el tipo de sociedad que por las características individuales de aquellas personas que toman tan drástica decisión.

En épocas de dictadura, Charly García supo interpretar que “los que no pueden más, se van” en su canción “Viernes 3 AM”. Pero lo hacían después de probar todos los cambios posibles. Algunos adolescentes ahora, lo hacen de una, sin siquiera vivir lo suficiente.

Violeta Parra, quien paradójicamente puso fin a su vida por decisión propia hace casi seis décadas, planteaba en su canción más famosa querer volver a tener 17 años como un horizonte muy deseable para una persona madura. Podría decirse que no parece tan promisorio estar en la piel de un adolescente actual, como lo demostró la aclamada serie televisiva Adolescencia. La vida se ha vuelto bastante más compleja.

Estamos ante serios problemas. Empecemos, al menos, por decirles a nuestros pibes que sus vidas valen, que los queremos, que no están solos, y que habrá futuro si lo tejemos entre todos.