El encanto de la barra

En 2021, detrás de la estación de tren Belgrano C, abrió Orei, pequeño local sin mesas, tan sólo mostrador hacia la calle, donde es posible comer tal vez el mejor ramen de la Argentina. Creado por Roy Asato, aquel Orei hizo historia: no sólo sirvió (junto a la pizzería Pony Line) para poner a esta zona del Barrio Chino en boca de todos, sino que además logró convertir a la más famosa de las sopas japonesas en moda. Cinco años más tarde, Orei sigue exitoso, con sus ramen, con las filas que se forman en horas pico, con clientes comiendo sus bowls descartables de pie sobre el pasaje, o en las mesas disponibles sobre la calle. Pero hay una feliz novedad: al lado del sitio original acaba de abrir Orei Bar, un local con una única barra para unas diez personas, donde comer este mismo ramen pero de manera mucho más confortable, con vajilla real, sumando además lujos posibles, como los distintos sakes y whiskies que ofrecen. Lo mejor: mantienen precios similares, lo que lo convierte en un best value infalible.

Con una idea más permisiva que en el local original, la carta permite elegir primero el caldo (cerdo, pollo, mezcla de ambos o vegano), luego el “sabor”, entre nueve opciones suaves y picantes. Ejemplos: el black red chilli (con aceite de ajo tostado, huevo, verdeo, panceta, verduras salteadas, brote de soja, alga nori) o el más delicado shoyu con alga kombu, huevo, verdeo, pechuga o panceta y verduras salteadas. Todos vienen con seis pickles japoneses, perfectos para refrescar el paladar. El set sale $25000 y hay un imperdible menú ejecutivo por $20000, con tres pickles y bebida sin alcohol. Aparte, los fines de semana están presentando un desayuno japonés (con trucha, arroz, caldo dashi, huevo, pickles y té libre) delicioso para arrancar un día distinto ($22500).

Orei Bar toma lo bueno de Orei, y lo hace incluso mejor.

Orei Ramen Bar queda en Pasaje Echeverría 1677. Horario de atención: miércoles a domingos de 12 a 16 y de 19 a 23. Instagram: @oreiramenbar.

Los pioneros

El que pega primero, pega dos veces. Y en el caso de Norimoto, la frase peca por corta. Definido como primer handroll bar de Buenos Aires, abierto en 2022 en un pequeño local en Núñez, esta marca cuenta hoy con siete locales en AMBA, sumando además Uruguay y Estados Unidos.

Los handrolls son la versión occidental de los temakis japoneses: el alga nori crujiente enrollada sobre arroz avinagrado (el mismo del sushi) y diversos pescados. Es decir, los componentes de un maki, sin la tarea laboriosa de armar el roll perfecto: el handroll se hace más rápido, y se come con menos ceremonia.

El más nuevo local de Norimoto está en Ola Palermo, modernoso edificio de cemento y vidrio inaugurado frente al hipódromo de Buenos Aires, que convirtió su base en un polo gastronómico. Allí abrieron dos grandes bares/restaurantes puestos con inversiones millonarias y gusto dudoso. Y abrió también un mucho más pequeño, íntimo y resguardado Norimoto.

La mecánica es la misma de todos los locales: una barra donde se hacen los handrolls a la vista. Cada unidad se arma a gusto, eligiendo entre una proteína o vegetal (trucha a $5300, pescado blanco a $5200, atún rojo a $8100, langostinos a $5300, vieiras, anguila, centolla, shiitakes a $3900, tofu, etcétera) y dos toppings (sésamo, wasabi, furikake, mayo spicy, entre otros). Más fácil es pedir un combo prearmado, del más económico de cuatro handrolls a $17300 (lo justo para un almuerzo liviano) hasta ocho unidades más complejas a $43200. De mediodía, sale mucho el Chirashi ($32100 con bebida incluyendo cerveza), que consiste en un bowl de arroz y pesca cruda del día.

Norimoto es un lugar de moda, para gente bien. Abusan del aceite de trufa pero entienden a su público y cumplen lo prometido: platos coloridos, ligeros y sabrosos, con materia prima de calidad, sumando servicio rápido y precio posible. La fórmula de su éxito.

Norimoto queda en Av. Dorrego 3552 y sucursales. Horario de atención: todos los días de 12 a 24. Instagram: @norimoto.ba.

Una sopa china

En mandarin, la palabra “malatang” refiere a una sopa picante y caliente, donde brochetes con distintas carnes se cocinan en un caldo sabroso. Y ese es el nombre que adoptó uno de los lugares más extraños y, a la vez, interesantes del barrio chino profundo. Un restaurante de apariencia modesta, con poca elaboración estética, que convoca a buena parte de la propia colectividad china de la ciudad.

Ubicado sobre la calle Mendoza, Malatang se especializa en sopas que cada comensal arma a gusto. La metodología es así: primero, de unas estanterías se agarra un bowl; luego, en otra pared, están los ingredientes a elegir. Las posibilidades son incontables. Hay más de diez variedades de fideos secos y frescos (finitos y anchos, de arroz, de trigo, de batata, de porotos), se suman verduras (como akusay, espinaca, bock choi, brotes de soja o coliflor), hongos (shiitake, champignones, gírgolas y otros), mariscos y pescados (ostras, calamares, langostinos, mejillones, almejas), carnes (vacuna, de cerdo, de pollo, cortadas finas, cortadas gruesas, ahumadas, precocidas, crudas), vísceras (chinchulines, mondongo), albóndigas varias, distintos tofus, y siguen los etcéteras. La sensación es apabullante: lo mejor es controlarse, elegir un tipo de fideos, no más de tres verduras y unas pocas carnes, para entender al menos qué se está comiendo. Con ese bowl lleno se va a la caja, donde lo pesan y cobran (los precios no son claros, pero un bowl ligero costará unos $12000 y según cuánto se ponga, podrá ascender a $30000 o más). También preguntan si se quiere caldo picante o suave. Con esa información, mandan el bowl a la cocina, donde se termina la cocción. Al fondo hay un salón amplio, para disfrutar de la sopa ya lista.

Malatang tiene ese sabor de la autenticidad y de la exageración. Una de esas experiencias que no admite copias.

Malatang queda en Mendoza 1583. Horario de atención: miércoles a lunes de 12 a 21. No tiene redes sociales.