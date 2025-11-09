En el reino de los espectadores obsesionados con los spoilers, Pluribus es ama, señora y jefa espiritual. Como ocurre con tantas series y películas, la prensa recibe un adelanto para poder escribir a tiempo notas y reseñas, pero en este caso el pedido de no destacar determinados detalles de la trama viene acompañado de sugerencias del tipo “en lugar de señalar X puede decirse que la protagonista viaja al otro lado del mundo en busca de respuestas sobre lo que ha ocurrido a su alrededor”. Es un hecho insólito, sin duda, pero en el caso de Pluribus, la nueva creación de Vince Gilligan, el nombre detrás de la celebérrima Breaking Bad y su spin-off Better Call Saul, hay cierta lógica en el requerimiento. En algún punto todo en Pluribus, o casi todo, es un posible spoiler, en particular aquello referido a los dos primeros capítulos, que sientan las bases sci-fi, narrativas y estilísticas de todo lo que vendrá después. La escueta y misteriosa sinopsis oficial declara que la historia es la de “la persona más miserable de la Tierra”, quien “debe salvar al mundo de la felicidad”. El enigma se revela más temprano que tarde, sobre el final del primer episodio, cuando queda claro que Carol Sturka, una escritora de sagas novelescas encarnada con habitual enjundia por Rhea Seehorn, de pronto se ha convertido en un ser humano diferente a todos los demás. O bien que, en otras palabras, su carácter serio y un poquito agresivo ha dejado de ser una cualidad común entre los seres humanos para mutar en singularidad. Casi en una excepción. Los espectadores podrán apreciarlo con lujo de detalles en la plataforma Apple TV, donde ya se encuentran disponibles las dos primeras entregas de la saga, que seguirán sumándose a un ritmo semanal, todos los viernes, hasta sumar las nueve que conforman la primera temporada.

No es la primera vez que Gilligan se mete de lleno en el terreno de la ciencia ficción: más allá de sus dos grandes éxitos seriados, en su CV pueden hallarse cerca de tres decenas de guiones escritos para Los expedientes secretos X. En el ADN de Pluribus, a pesar de tratarse de un guion ciento por ciento original, pueden hallarse rastros de relatos literarios y cinematográficos como Soy leyenda y Los usurpadores de cuerpos, pero reconvertidos en otra cosa. No, no es un spoiler: no hay aquí zombis ni invasiones alienígenas ni nada que se le parezca. Pero sí existe un cambio radical en el mundo que rodea a la rubia Carol Sturka. Un desbalanceo absoluto de la realidad, un final del mundo como se lo conocía (el tema de R.E.M. es tarareado avanzada la serie; imposible perderse esa oportunidad), un reseteo global que en su caso particular no es tal por cuestiones biológicas, psicológicas y, por supuesto, narrativas. Sin esa obcecación y resistencia al cambio no habría serie. Tampoco el barrio de Albuquerque, Nuevo México, donde vive –el lugar en el mundo de Gilligan– es el mismo. O sí lo es, pero la subjetividad le impide ver bajo el mismo prisma que antes solía sostener delante de los ojos. Es un poco como el comienzo de la serie, cuando las señales parecen indicar un nuevo desprendimiento de los lugares comunes de los relatos post apocalípticos, con o sin zombis, para dejarlos de lado por completo unos minutos después. Un guiño autoral que no es tanto el gesto canchero de un guionista pasado de pillo como un jugueteo con las expectativas del espectador. Carol no es prima lejana de los últimos hombres de la Tierra –o los hombre omega– que supieron encarnar Vincent Price y Charlton Heston en el pasado, sino la heroína de un mundo que ha cambiado para (casi) todos, pero no para ella.

No cabe ninguna duda de que Pluribus fue escrita específicamente para Rhea Seehorn, cuyo personaje de la abogada Kim Wexler en Better Call Saul –personaje engañosamente secundario; personaje central en el núcleo dramático y moral de la serie; criatura sensacional que terminó revelándose como coprotagonista– se impuso como una enorme actuación de la actriz nacida en Norfolk, Virginia, en 1972. Hay ciertos aspectos del carácter de Wexler que vuelven a aparecer en Sturka, cuya interacción –o bien la falta de ella– con otros seres humanos permite que la serie avance en la descripción de su persona(je) sin perder detalle. Hay más de un capítulo en el cual esa nueva vida cotidiana es descripta sin interrupciones, una especialidad de la casa Gilligan (recordar el capítulo de Walter White y la mosca). En una entrevista con la revista Time, el guionista y productor dio cuenta de qué le interesaba retratar en la figura de la escritora y qué no. “Siempre me preocupa escribir personajes femeninos. Que también, en este caso, es una mujer lesbiana. Simplemente creé un personaje que tiene muchos problemas y lucha por encontrar la felicidad”. En ese mismo artículo, Seehorn deja en claro que no le parece que Gilligan “haya tenido la intención de escribir una historia de empoderamiento femenino”. "Lo que ha creado es una heroína fascinante, compleja e increíblemente reacia, con muchos defectos pero también fortalezas, algunas de las cuales desconocía”, explica ella.

No se puede ni se debe, so pena de ser sometido a las torturas de los cazadores de spoilers, contar mucho más de la historia que atraviesa los nueve capítulos de Pluribus, que serán más que nueve: la segunda temporada tiene por delante una luz verde encendida desde antes del estreno de la primera. Sí puede decirse que hay viajes “en busca de respuestas acerca de lo que ha ocurrido a su alrededor” a una famosa ciudad norteamericana ubicada en medio del desierto y a otros lugares del planeta, amén de un desvío latinoamericano. Y que hay también soledad ante la felicidad y el pragmatismo y la superioridad moral del nuevo y feliz mundo en el cual debe aprender a vivir. Un mundo que, para la protagonista, paradójicamente implica todo lo contrario a la felicidad.