Este sábado 8 de noviembre desde las 20.30, el colectivo Plaza Irlanda Solidaria realizará un Festival Solidario en esa plaza del barrio porteño de Caballito, sobre la calle Seguí al 850, en el centro de jubilados que se encuentra dentro del espacio verde.

El evento será a beneficio del comedor comunitario ubicado dentro de la misma Plaza Irlanda y su entrada será un alimento no perecedero. La propuesta también contará con bandas musicales, barra y comidas a precios populares, y la noche incluirá sorteos con diferentes premios.

A pesar del pronóstico de lluvia para las próximas horas en la Ciudad de Buenos Aires, el festival no se suspenderá por mal tiempo debido a que se desarrollará bajo techo, por lo que la propuesta cultural se sostiene.