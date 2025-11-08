A partir del lunes 10 de noviembre, la estación Congreso de la Línea A del subte quedará cerrada al público durante aproximadamente tres meses. Según informó Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), la medida forma parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, que busca mejorar la infraestructura y las condiciones de viaje en toda la red.

Durante el cierre se realizarán trabajos de impermeabilización, pintura, recambio total de pisos, instalación de luces LED, renovación de señalética, incorporación de señalización braille y colocación de nuevo mobiliario. Las tareas abarcarán accesos, escaleras mecánicas y pedestres, vestíbulos y andenes, con el objetivo de optimizar la circulación y el mantenimiento general.

Un plan que avanza por etapas

El cierre de Congreso se suma al de otras seis estaciones actualmente en obra: Río de Janeiro y Loria (Línea A), Carlos Gardel y Uruguay (Línea B) y Plaza Italia y Agüero (Línea D).

En este contexto, SBASE anunció que el programa continuará en Piedras (Línea A), Malabia (Línea B) y Tribunales (Línea D). Además, se lanzaron licitaciones para renovar Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E).

Las obras en la estación Congreso mantendrán interrumpido el servicio en ese tramo, aunque el resto de las paradas de la Línea A funcionará con normalidad durante todo el período de trabajos.

