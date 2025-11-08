“Vivir, que es bastante ¿no?”. En esto anda Nacha Guevara cuando se le pregunta en qué anda con tanta vida encima. Tiene 85 años, cuatro más que Alberto Favero, cuya reacción ante la misma pregunta es apenas cinco palabras más larga. “Sigo dirigiendo, y también volví a trabajar con músicos jóvenes”, se expide el experimentado pianista, compositor, docente y director de orquesta. Que ambos estén contestando una entrevista en común se vincula a la inminencia de una nueva velada musical en conjunto. Y que se hable de nueva, claro, tiene que ver con un pasado que los une fuerte.

No solo Nacha y Favero fueron pareja durante casi veinte años –hijo en común incluido- sino que se han cruzado como artistas antes, durante y después de la unión marital. Desde la puesta teatral de Hay que meter la pata allá por el loco 1968 hasta Mucho más que dos en 2012, ambos funcionaron juntos en el music-hall Las mil y una Nachas, que se presentó por vez primera en el Margarita Xirgu en 1973; en los discos en vivo Nacha de Noche (1977) y Nacha canta a Benedetti, grabado en 1979 en el Teatro Hubert de Blanck de La Habana, que tuvo renovada réplica en 1997, en Buenos Aires, y Eva, el gran musical argentino, musical estrenado por la pareja en 1986, sobre el cual Nacha se expide con emoción. Nacha Guevara. “Eva es una obra maravillosa, con una partitura extraordinaria y libro de Pedro Orgambide. Poder concretarla, tanto para mí como para Alberto, fue cumplir un gran sueño”.

Justamente una síntesis de semejante trayecto es lo que la pareja musical expondrá durante los cuatro sábados de noviembre a las 22 en La Carbonera de Carlos Calvo 299 “porque hay historias que todavía necesitan ser contadas; porque hay canciones que nunca terminan y porque hay regresos que nos devuelven algo muy nuestro”, expresan ambos, ante la inminencia de la primera fecha. “La idea es dividir el espectáculo en ciclos”, anticipa Nacha a Página/12. “Primero, el ciclo del Di Tella, con las canciones más desfachatadas, atrevidas y divertidas. Luego, el repaso sobre el trabajo con Mario Benedetti. Después, canciones de Mil y una Nachas y, por último, los temas de la vuelta del exilio. Así es la secuencia. Están los clásicos de esas épocas y también otros que no son tan clásicos, pero que nos gustan mucho”.

Habrá entonces lugar para piezas emblemáticas interpretadas por el dúo durante diferentes etapas de su derrotero. Entre ella, “Mi Ciudad”, “Esto es teatro”, “El vals del minuto”, “Al Este del Edén”, “De qué se ríe”, “La canción de los boludos”, “Te quiero” y, claro, “No llores por mí, Argentina”. “Todo tiene que ser en partes, porque sino el espectáculo duraría dos, tres meses”, ríe la cantante y actriz. “Hay una estructura en el espectáculo, sí, pero también dejamos espacio para lo inesperado, para que suceda la magia”, amplia Favero.

-¿Por qué hay historias que todavía necesitan ser contadas, como anuncian en la previa?

Alberto Favero: -Porque el mundo de hoy, tan fragmentado y veloz, necesita pausas que vuelvan a unir sensibilidad y pensamiento. La música y la palabra pueden seguir haciendo eso. Me refiero a tender puentes, incluso en medio del ruido.

-¿Qué conlleva este regreso que no hayan tenido espectáculo anteriores?

A. F.: -A que hay una madurez distinta, una serenidad que nos permite volver a mirar las mismas canciones con otros ojos. Y también hay ganas de agradecer al público, a la vida, a esta relación artística que ya es una forma de amistad eterna porque, bueno, el arte sobrevive a todo. Siempre hay necesidad de belleza, de pensamiento y de emoción.