LS83 - 8 puntos

(Argentina, 2025)

Dirección: Herman Szwarcbart

Guion: Fernando Krapp y Herman Szwarcbart

Duración: 83 minutos.

Estreno exclusivamente en Malba Cine, domingos de noviembre a las 18.

Cientos de latas arrumbadas en un sótano con material fílmico registrado entre 1973 y 1983, parte del acervo del noticiero de canal 9, en su mayoría material en bruto de notas que nunca fueron puestas al aire. Salvadas de la extinción, las bobinas de 16mm terminaron sus días en el Museo del Cine; no fue una muerte digna, sino el comienzo de una resurrección. Esas imágenes y sonidos constituyen una de las columnas de LS83 –el indicativo de la señal de aire del viejo canal–, el largometraje de Herman Szwarcbart que se suma a las crecientes filas del documentalismo local basado en material de archivo.

El otro pilar son los recuerdos del escritor Martín Kohan, cuya voz se escucha a lo largo de la película, fragmentos de su libro de memorias Me acuerdo, publicado en 2020. El resultado es un viaje en un túnel temporal, especialmente fascinante para que aquellos espectadores que superan las cinco décadas de existencia, al tiempo que reflexión sobre el pasado e, indirectamente, el presente.

LS83 comienza con la imagen de una periodista apostada a unos metros de la Casa Rosada. Es 1975, unos aviones militares sobrevuelan el lugar y la cronista afirma, micrófono en mano, que la presidenta no está dispuesta a abandonar el recinto. En paralelo, Kohan comienza a describir la vida familiar durante la infancia, el rol de sus padres, los amigos del barrio y de la escuela. El montaje solapa los recuerdos en primera persona con la crónica de un periodista sobre el comienzo de clases en 1973. “Un año que comienza con muchos problemas. El primero de ellos es que en muchos colegios de Buenos Aires no hay vacantes”. Una madre, preocupada por los precios de los útiles escolares, refleja el eterno retorno de la inflación argentina. Kohan, en tanto, describe usos y costumbres pretéritos: “Los cuadernos de la mañana se forraban con papel araña color azul; los de la tarde con papel araña color verde. La lapicera que yo usaba en el colegio David Wolfsohn era una Astor 303”.

Aparecen en pantalla figuras como Carlos Monzón y Guillermo Vilas, enfrentando al periodismo antes o después de alguna batalla deportiva. No será, lógicamente, la única instancia en la cual el deporte tome el control de la narración: el Mundial de Fútbol del 78 convocó a una gran cantidad de periodistas internacionales. Desde luego, una de las figuras que más veces aparece en cuadro es Jorge Rafael Videla, recibiendo en Ezeiza al presidente de la República Gabonesa o inaugurando Papel Prensa, pero también en actividades menos protocolares, rodeado de escolares o visitando un remoto paraje patagónico. En off Kohan recuerda que se habían llevado a un conocido “por averiguación de antecedentes. Yo no entendía por qué, si no había hecho nada, como me dijeron, estaban todos tan preocupados”. Más tarde, bonachón y paternalista, Galtieri comparte una sopa y un guiso de pollo con jóvenes conscriptos. “Acá van a aprender otras cosas que les servirán en la vida”.

El mayor logro de LS83, riguroso en su confección pero libre en términos creativos, radica en la utilización de materiales diversos para erigir un universo narrativo coherente y reconstruir un mundo real que ya no es tal. Aunque las palabras de un arzobispo chileno de visita en el país deja en claro que ciertos discursos del pasado, ligados a “los peligros del marxismo-leninismo”, han regresado con fuerza y sin ironía alguna. La actitud de alabanza genuflexa de un grupo de periodistas hacia el presidente, repitiendo con voz firme el concepto de la campaña anti argentina en el extranjero, transparenta la vieja fórmula mediática de imponer agenda a fuerza de repetición. En palabras de Videla, “informar pero, sobre todo, formar opinión”. Mientras la dictadura atravesaba su momento de mayor llegada positiva hacia el grueso de la sociedad –la sangría debajo de una aparentemente calma superficie– la vida cotidiana seguía su curso: un choque en la General Paz, una nueva sudestada, un grupo de chicos disfrutando la llegada de la primavera en Palermo.