En la ESMA, entre las grietas desatendidas del edificio que albergó tanto y tanto dolor, crecieron flores. Flores retorcidas y hermosas.

Una estudiante de astronomía, detenida en un Centro Clandestino, contaba las horas siguiendo el movimiento de un único rayito de sol que entraba por un descuido de la ventana tapiada.

Una mujer, madura para la media de las chicas secuestradas en Campo de Mayo, recitaba poemas de Miguel Hernández, quizás para distraerlas, tal vez para animar una esperanza en la certeza del final.

Sobre las ruinas de Gaza, una maestra enseña a leer y escribir, improvisando un pizarrón en una pared que, quién sabe por qué, ha quedado enhiesta en medio del desquicio.

Un profesor de filosofía da clase desde su camastro a unos alumnos tan famélicos como él, en Buchenwald durante la Segunda Guerra Mundial.

Un niño baila y se ríe, en el centro de una ronda de palmas, en un campamento de refugiados en Sudán.

Esas luces, pequeñas, como una perlita de estrás en una habitación completamente oscura, existen. Siempre existieron. Hace miles de años, en los pueblos que habitaban en las márgenes del río Nilo, predijeron que una estrella solitaria, en el cielo negro, anunciaría el nacimiento del elegido.

Sin embargo, las lucecitas ínfimas en la máxima oscuridad sólo pueden iluminar si alguien las mira. Si al mirarlas, quien las mira, se enciende. Se enciende y con su luz ilumina el hartazgo de la oscuridad. “¿Y qué pretenden ver estos ojos que indagan la distancia hasta donde comienza la región de las brumas, ciudades congeladas, catedrales de sal y el oro viejo del sol decapitado? Estos ojos que vienen de muy lejos saben ver más allá, hasta donde se quiebran las últimas astillas del reflejo”, dice Olga Orozco. Pienso en el más allá que hay que ser capaz de adivinar para poder convertir una luz parpadeante, que no se sabe si está o la imaginamos, en el foco que nos permita sostener la esperanza bajo el yugo de la derrota. Dicen que lo que no tiene palabras aparece como hechos, como actos. La derrota de la que nunca hablamos se vive. Se habita como forma de entender el mundo: ya no hay nada que hacer, vivamos un día después del otro, tratando de que el dolor del mundo nos salpique lo menos posible.

La derrota no siempre es dolor. Hay paz en la derrota. Ya no hay demandas, no hay urgencias, hay hasta revancha: lo pusimos todo, nadie nos puede acusar de no haberlo intentado.

Pero entonces alguien vuelve a blandir la esperanza. Esos gestos mínimos y gigantes se vuelven visibles en la niebla del mundo. Marchas por Gaza en todos los rincones de la tierra. Gana un socialista, inmigrante y musulmán en el corazón del imperio. Una mujer de izquierda será presidenta en Irlanda. Las concursantes de Miss Universo se levantan y se van, para defender a una compañera de un machito maleducado. El día de los muertos, en una casa de Flores se juntan los que andaban sueltos, ofrendan a unos muertos y les piden claridad en este tiempo delirante y confuso. Los camiones del Orgullo irrumpen en la ciudad de la furia y el conservadurismo, y suben el volumen de la alegría y la lucha por existir y por ser.

¿Se puede elegir no ver lo que ya se vio? Se puede negar, claro, pero el costo es alto. Ya sabemos que la derrota se puede derrotar. ¿Vamos a intentarlo? ¿O nos vamos a seguir escudando en que ya hicimos un montón? ¿Vamos a esperar una estrella de Belén que nos diga que nació el Mesías? ¿Vamos a esperar un Zohran que nos caiga del cielo?

Esta es la hora. Justo esta. No hay otra, porque no hay otra vida que podamos vivir. Organizarse no es una consigna, una expresión de deseo, un tuit trending topic. Organizarse es difícil y, como el amor, es a pérdida. No se puede especular, hacer cuentas, ver qué beneficios se pueden obtener, si se quiere vivir un amor que valga la pena. En el amor hay que dar, apostar y quedarse con los bolsillos vacíos. En el trabajo de organizarse, también. Se piensan ideas y después no se llevan adelante. Se acuerda algo y la gente falta. Se opina y la opinión contraria enoja. Hay egos y ególatras. Hay una falta total de práctica. Hay un tejido social con cientos de puntos corridos, lleno de agujeros y con olor a humedad. Pero se ama para amar. Y hay que organizarnos para organizarnos. Y hay que ir haciendo cosas, para ir haciendo cosas. Hay que defenderse para defenderse y avanzar para avanzar. Hay que desear la victoria como se desea todo: con la inexplicable, inasible, inefable, fuerza del deseo. Desear no es tener ganas ni tener un objetivo. Desear es la luz que, en el fondo del mar, ahí donde no llega el sol y no sabemos cómo son los animales que lo habitan, nos hace creer que podemos respirar bajo el agua. Desear es logar respirar bajo el agua, aunque sabemos que respirar bajo el agua es imposible.

En el aburrimiento que provoca la política de los políticos profesionales, que parecen los hermanos de Succession, peleando por ocupar el mejor lugar en la mesa de accionistas de la empresa, y los políticos vocacionales que acompañan todos los conflictos y están en la calle (lo cual es tanto más digno que arrancarse los pelos por ser el próximo CEO del Estado), pero no construyen revolución, hay una posibilidad de la alegría: la imaginación política. Una imaginación que sólo puede engendrarse al calor del difícil trabajo de crear organización. Una organización que no olvide la fiesta, la mesa compartida, el juego del “dale que” para romper la loza de lo posible, que sepa dar la mano a quien necesita ayuda o está triste, que sepa que no hay modo de aprender sin equivocarse, que incorpore el error a su historia, que estudie las victorias y los equívocos de los pueblos, que sepa que cada quien tiene sus cosas, pero que todos los cuerpos cuentan, que todas las identidades valen, que la palabra tiene que circular y los liderazgos también.

La querida Olga Orozco, la queridísima poeta pampeana, habla de amor, pero qué otra cosa es el deseo incandescente de derrotar al capitalismo sino amor: “Y los dos resurgimos como desde un Jordán guardado en la memoria. Los mismos otra vez, otra vez en cualquier lugar del mundo, a pesar de la noche acumulada en todos los rincones, los sollozos y el viento”.

Somos un montón quienes deseamos. Un deseo que caracolea en busca de la luz y que resurgirá. De la memoria, esa que se habita para producir belleza. La belleza de vivir esta única vida, así: como si fuera la última vez que vamos a vivir.