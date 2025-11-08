Con todos los aspectos de ser una final para Newell’s, desde las 17 la lepra visita a Huracán con la obligación de sumar puntos. El equipo de Lucas Bernardi necesita evitar la derrota para conservar la ilusión de mantener la categoría. Es que una nueva derrota hoy en Parque Patricios expone al club a llegar a la última fecha con riesgo de descenso. El rojinegro se anuncia con cambios y una formación más defensiva con las reapaciones de Martín Luciano y Luca Regiardo. Ever Banega irá al banco de suplentes.

A dos fechas del final de la fase de grupos, Newell’s es uno de los clubes que pelea por la permanencia. Si hoy derrota a Huracán, mañana podría ratificar su lugar en la máxima categoría, pero dependerá del resultado de Aldosivi, Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Un empate también le abre expectativas de mantener la categoría, aunque necesita derrotas de sus rivales directos en la pelea. Newell’s tiene 30 puntos, al igual que Talleres, Godoy Cruz 28 y Aldosivi y San Martín suman 27 unidades.

Para esta tarde Bernardi tiene disponible a Banega, dado que ayer el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino le redujo la sanción por su expulsión ante Argentinos y fue habilitado para jugar esta tarde. Pero Bernardi no lo incluirá entre los titulares. El que vuelve al mediocampo, tras una suspensión, es Regiardo en lugar de Martín Fernández. Al tiempo que en ataque deja el equipo el juvenil Jeremías Russo para sumar a la defensa a Luciano. Así, Luciano Herrera será el volante más ofensivo y el principal socio en el juego que podrá encontrar el goleador Carlos González.

Huracán pelea por acceder a los octavos de final del torneo Clausura. Se encuentra afuera por diferencia de gol. Una victoria le servirá para escalar posiciones a falta de una fecha para el cierre. El conjunto de Frank Kudelka mostró un rendimiento irregular, aunque viene de una clara victoria por goleada en Florencio Varela ante Defensa y Justicia. De local Huracán perdió tres de los siete partidos que disputó ante sus hinchas.

Huracán: Galíndez; De La Fuente, Pereyra, Paz, Ibáñez; Ojeda, Leonel Pérez, Waller; Miljevich; Sequeira, Giménez. DT: Frank Kudelka.

Newell’s: Espínola; Montero, Salcedo, Cuesta, Sosa, Luciano; Guch, Regiardo, Acuña; Herrera, González. DT: Lucas Bernardi

Arbitro: Jorge Baliño

Hora: 17

TV: TNT Sports