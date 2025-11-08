Alfredo Olmedo volvió a ser noticia. El empresario salteño y referente de La Libertad Avanza defendió la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, asegurando que “trabaja 14 horas por día” y que su mozo “querría trabajar 20”. La frase muestra una mirada del trabajo donde la explotación se disfraza de mérito y la desigualdad de oportunidad.

“Mi mozo estaría feliz de trabajar más, porque gana mejor y recibe propinas”, señaló Olmedo, en un intento de justificar la eliminación de límites horarios y convenios colectivos.

Pero detrás del discurso del “esfuerzo individual” se esconde una realidad bien distinta. En mayo pasado, una inspección de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) junto al Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) detectó graves irregularidades en su finca olivícola de La Rioja: baños deteriorados, hacinamiento, falta de higiene y jornadas extenuantes que rozan el trabajo esclavo para más de sesenta trabajadores.

El contraste entre el empresario que se muestra como ejemplo de sacrificio y las denuncias sobre sus establecimientos refleja la brecha entre el relato y los hechos. Mientras Olmedo habla de “libertad laboral”, los gremios advierten que esa libertad solo corre para los empleadores: menos derechos, más horas y menos garantías.

La UATRE y el RENATRE detectaron hacinamiento, baños en ruinas y condiciones laborales precarias en su establecimiento olivícola de La Rioja.

En Salta, su discurso tampoco parece traducirse en respaldo político. Entre 2023 y 2025, La Libertad Avanza perdió casi la mitad de sus votos en la categoría diputados y un tercio en senadores. Una caída que evidencia el desgaste de un mensaje que romantiza la precarización y desconoce la vida real de quienes trabajan.

