El próximo viernes vence el plazo para las agrupaciones políticas en Newell’s presentar avales en la Comisión Electoral y definir así las propuestas que el socio tendrá en los comicios que tendrán lugar en el parque Indepenencia el próximo 14 de diciembre. Hasta el momento solo dos agrupaciones cumplieron los resquisitos para presentar lista de candidatos.

La agrupación Fuerza Leprosa, integrada por el acuerdo de los movimientos Autoconvocados, Legión Leprosa y Renovación Leprosa, presentaron mas de 900 avales, por lo cual superaron el requisito por Estatuto y la Comisión Electoral anunció su oficialización. De esta manera Fuerza Leprosa se suma a la agrupación Unen, quien fue la primera en reunir la documentación exigida para ser homologada ante las autoridades. El cierre de presentación de avales para el resto de las agrupaciones que quieren presentarse con lista de candidatos a gestionar el club en las próximas elecciones será el próximo viernes. Luego llegará el momento de que las agrupaciones oficalizadas presenten su lista de candidatos, dado que se deberá verificar en cada socio si reúne los años de antigüedad necesarios para ejercer el cargo en el que se propone. En esta instancia se permitirá a las agrupaciones cambiar a los candidatos que no reúnan las requisitos.