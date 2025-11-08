Uno de los datos destacados de la sentencia que condenó por corrupción a 9 años de prisión al ex fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, y a cinco años al empleado del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Nelson Ugolini, es que el tribunal consideró que hay que “descartar la hipótesis de una operación política” contra los acusados, porque “la tesis de un confabulación no tuvo correlato probatorio” durante el debate oral. Una mala noticia para el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Ramón Traferri, que está imputado en la misma causa como “organizador” de una asociación ilícita que brindó cobertura judicial al empresario del juego clandestino, Leonardo Peiti, a cambio de dádivas, pero que no llegó a juicio en este tramo del caso.

En un hecho poco usual, los jueces del tribunal, Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese, leyeron por adelantado una síntesis de los fundamentos de la sentencia, atento a la significación institucional que tenía el caso y su exposición pública. Además, resolvieron detener a los dos condenados, que llegaron al juicio en libertad, a disponer la prisión preventiva de ambos con el objetivo de evitar el riesgo de fuga hasta que la sentencia sea ratificada -o revocada- por un tribunal de alzada.

Nueve y cinco

La sentencia encontró a Serjal, ex fiscal Regional de Rosario hasta su destitución, como penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador, cohecho pasivo (recibir coimas) y peculado de servicios. Por eso lo condenó a 9 años de prisión de ejecución efectiva. Es decir, a la sombra.

Este último ilícito está relacionado al uso que hizo el ex fiscal de un automóvil del MPA y los gastos de una viaje a Buenos Aires (hotel, combustible y peaje) para reunirse con Peiti, el delincuente al que según el fallo le brindaba protección judicial a cambio de “entre 4 y 5 mil dólares mensuales”, que eran gestionado a través del fiscal de grado Gustavo Ponce Asahad, ya condenado mediante un procedimiento abreviado.

En caso de Ugolini, que era empleado del MPA y prestó su conocimiento técnico y el acceso a información para contribuir a la “empresa criminal” destinada a alejar a Peiti del radar de la Poder Judicial, le impuso una pena de 5 años, inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 y una multa de $70.000. Fue condenado como miembro de la asociación ilícita y también por cohecho pasivo, al entender el Tribunal que tuvo un “beneficio indirecto” que fue una casa que Peiti le prestó para que residiera su madre, que tuvo que dejar su localidad natal, Venado Tuerto.

Para los fiscales del caso, José Luis Caterina y Marisol Fabbro, el senador Traferri urdió una trama de cobertura judicial para el capitalista de juego clandestino Peiti, que contó con la participación de Serjal, Ponce Asahad y Ugolini, entre otros. A cambio, uno habría recibido dinero para su campaña política y los otros coimas mensuales en dólares.

“La codicia”

El fallo consideró que los involucraron conformaron “una asociación ilícita que operaba en el corazón del MPA” y que Serjal “se dedicó a monetizar su cargo”. A leer una parte de la síntesis de los fundamentos, el juez Becerra explicó que lo que motivó al ex funcionario del MPA a percibir coimas fue “el móvil de la codicia”, atento a que se trata de un profesional que, al momento de los hechos, detentaba “un empleo público bien remunerado”.

Sostuvo que no existió “necesidad de mitigar la miseria” sino que “respecto a los motivos que los llevaron a delinquir, se trata aquí de la pauta más disvaliosa, tan pronto se advierte que la motivación estuvo relacionada a la codicia”.

El Tribunal consideró que se tuvo por “probado un pacto corrupto entre Serjal y Peiti”, atento a que los jueces entendieron que el funcionario público brindó “cobertura judicial” al empresario de juegos ilícitos a cambio de pagos “de entre 4 y 5 mil dólares mensuales”.



Para el Tribunal, una “valoración conglobada de la prueba” permitió establecer que existió “este acuerdo corrupto” y, lo más valioso para lo que resta de la causa, “descartar la hipótesis de una operación política”, que es la estrategia que siguió la defensa de Serjal y que utiliza el representante de “la pata política” del caso, el senador Traferri.

“La tesis de un confabulación no tuvo correlato probatorio”, afirmaron los magistrados que estuvieron a cargo del debate oral durante un mes y medio. En esa línea, indicaron que existió “un entramado mayor” que incluye lo que denominaron “la rama política” de la investigación “que no llegó a juicio” aún. Es la que involucra a Traferri como presunto articulador de la cobertura judicial a Peiti, a cambio de aportes en dólares para su campaña proselitista.

Reparación

Así como la sentencia remarcó el “daño institucional” que provocó al MPA las conductas atribuidas a Serjal, al término de la lectura del veredicto la fiscal General de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, celebró el fallo al considerar que “el que acabamos de escuchar es un fallo valiente, ejemplar”. Siguió su lectura en la sala, junto a quien ahora ocupa el cargo que desempeñó Serjal, Matías Merlo.

La jefa de los fiscales santafesinos agregó que “los jueces en sus fundamentos han hablado del daño institucional que provocaron estos desempeños, pero lo que hoy estamos percibiendo es que más allá del daño, hoy nos repara”. Vranicich agregó que “realmente nos repara como institución lo que acaba de ocurrir, y nosotros como Ministerio Público de la Acusación estamos en una etapa de fortalecimiento, por eso entendemos que salimos de esta sala de audiencia fortalecidos como institución”.

La sentencia también valida la actuación de los fiscales que iniciaron el legado, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, que fueron apartados de la investigación tras severos cruces con Traferri y con otros fiscales, Pablo Socca y Miguel Moreno, quienes incluso denunciaron penalmente a Edery.

Vranicich dijo que el fallo “viene de la mano de que recientemente hemos sido reconocidos como órgano extrapoder por los convencionales (que reformaron la Constitución), entonces es un momento histórico para el Ministerio Público de la Acusación”. Agregó que “también debo resaltar el trabajo de los fiscales, el trabajo no sólo de los tres fiscales que hoy están asumiendo este juicio, sino también de los fiscales que han comenzado con esta investigación, así que para ellos nuestro reconocimiento”.