Octavio Argüello (foto), el dirigente camionero y triunviro de la CGT afirmó que lo que propone el gobierno de Javier Milei "no es una reforma, esto es una flexibilización laboral. Entendemos que hay cosas que han cambiado, pero eso no significa que tengamos que entregar todos los derechos". Para el gremialista "mientras en el mundo se discute la reducción de la jornada laboral acá se habla de 12 horas laborales de acuerdo a lo que quieran los empresarios". En una entrevista radial, Argüello advirtió que ante la avanzada del oficialismo "el movimiento obrero va a reaccionar" y adelantó que "vamos a dar las discusiones en todos los ámbitos que sean necesarios".

En cuanto a los cierres de plantas y despidos que se incrementaron este último año indicó que "el problema es la apertura de la importación indiscriminada y por eso todos los días cierran empresas". Por último señaló que "vienen por los derechos que se han logrado con mucha lucha. Este Gobierno no viene a mejorar la situación. ninguna reforma laboral viene a dar trabajo", dijo.