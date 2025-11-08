Más de 1.200 de vuelos fueron cancelados este viernes en Estados Unidos después de que el gobierno de Donald Trump ordenara reducir el tráfico aéreo para aliviar la tensión en el sector de controladores aéreos, que trabaja con escasez de personal debido a la parálisis presupuestaria, que amenaza con recortes de hasta el 20 por ciento de las operaciones en las próximas jornadas. Con los republicanos del gobierno y los demócratas de la oposición en un punto muerto sobre el presupuesto, las agencias federales están prácticamente paralizadas desde que se agotó la financiación el 1 de octubre.
La administración de Donald Trump ordenó reducir el tráfico aéreo
Estados Unidos: más de 1.200 vuelos fueron cancelados por el cierre del gobierno
La extensión de la parálisis amenaza con recortar el 20% de las operaciones de vuelo. Las negociaciones por el presupuesto entre republicanos y demócratas están en punto muerto.
