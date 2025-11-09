Tras una serie de versiones de ruptura que circularon fuerte durante las últimas semanas, y especialmente después de la derrota electoral del 26 de octubre, la CGT logró renovar sus autoridades nacionales y mantener la unidad.

Más allá del nuevo triunvirato, en el que Jorge Sola (Sindicato del Seguro) y Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio) se suman a Octavio Argüello, que permanece de la gestión anterior, la nómina completa de autoridades deja algunos datos de relevancia para el sindicalismo provincial.

Uno de ellos es la llegada a la secretaría de Interior de Héctor Daer (Sanidad), que dejó la secretaría general tras más de una década. Durante ese mismo período de tiempo, el lugar encargado de coordinar movimientos con las provincias estuvo en manos de Horacio Otero (UOM), quien se puso al hombro un prolongado y trabajoso proceso de normalización de todas las regionales del país, con especial énfasis en las 32 de la provincia de Buenos Aires.

Según pudo conformar Buenos Aires/12, todas esas organizaciones están preparadas para enfrentar las iniciativas gubernamentales que consideran perjudiciales para el conjunto de los trabajadores. Entre todas, se destaca el proyecto de reforma laboral, convertido en uno de los ejes fundamentales para la segunda etapa del proyecto libertario. La organización de esa "resistencia", cuentan se proyecta desde las fábricas y lugares de trabajo, como así también desde los medios de comunicación, el Congreso y, de resultar necesario, la Justicia.

El miércoles, más de dos mil congresales de todo el país se reunieron en el club Obras Sanitarias del barrio porteño de Núñez. Las cuatro horas que se demoró el inicio hicieron temer a los presentes que todo volaría por el aire. Sin embargo, una operación de orfebrería logró contener a todos los sectores, con el compromiso de combatir la reforma laboral en todos los frentes.

Daer, bromean algunos, acaba de recibir "las llaves de una Ferrari". Las regionales son actores fundamentales del enfrentamiento que se da con el gobierno a nivel federal, en cada provincia, aportaron a los tres paros nacionales contra el gobierno de Javier Milei y a las marchas que reunió a la CGT con la UTEP y las CTA. Todas las regionales, sin excepción, reconocen a la nueva conducción nacional y se preparan para el trabajo conjunto.

Si bien Daer pertenece al denominado sector de "Los Gordos", siempre asociados a posiciones que buscan trabar acuerdos con los gobiernos de turno, en privado algunos dirigentes reconocen que "en estos dos años pararon un montón de cosas".

"Parece que no se mueven porque no venden humo, van despacio, pero saben muy bien que timbres tocar", dicen reconociendo la actividad de la central durante los últimos dos años. "Para parar el capítulo laboral del DNU70 la movilización a Tribunales ayudó, pero también había que tener rosca judicial y ellos la tienen", ejemplifican.

Rodolfo Daer, hermano de Héctor y dirigente de la Alimentación, ocupará la secretaría de Industria. Se trata del sector más golpeado por el modelo de tipo de cambio bajo y apertura importadora que impulsa la gestión libertaria. De hecho, las estadísticas de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSIRA) suelen exponer crudamente el "industricidio" perpetrado por el gobierno de Milei, que no parece tener intenciones de modificar el rumbo en la materia.

El término "industricidio" no es elegido al azar. Sucede que mientras algunos sindicatos de servicios pueden tentarse con la idea de dialogar, negociar y convivir, los del sector industrial tiene claro que, si el gobierno logra su objetivo, tanto por la avalancha de importaciones como por la destrucción del mercado interno, terminarán desapareciendo.

Los hermanos Daer, en una jugada claramente coordinada que ahora se deja ver más claramente, dejaron la secretaría general de sus respectivos sindicatos de origen para ocupar dos secretarías de la CGT llamadas a tener un alto perfil.

En el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Rodolfo fue sucedido por Sergio Escalante. Oriundo de San Martín, Escalante fue hasta ahora secretario de Organización, integra la conducción de la CGT Regional San Martín y el consejo consultivo de Unsam.

Escalante suele repetir que "no hay solución sindical sin solución política". Aunque su sindicato era originalmente porteño, su radio de acción se extendió al conurbano, cuando muchas fábricas se mudaron en los noventa.

El menor de los Daer, Héctor, fue remplazado al frente de Sanidad por Javier Pokoik. En su reciente acto de asunción, Pokoik anunció que los trabajadores estan "dispuestos a pelear".

El zarateño Abel Furlán (UOM), es uno de los que reclama una postura más firme contra el gobierno. Viene de dos años seguidos de duros conflictos con Paolo Rocca, razón por la cual hasta hubo quienes lo barajaron para ocupar la secretaría general nacional en soledad.

Finalmente se quedó con la estratégica Secretaría Gremial, que entre otras cosas se ocupa de las movilizaciones, las medidas de fuerza y de verificar el cumplimiento efectivo de los convenios colectivos de trabajo. Su hombre allí será el secretario general de los Metalúrgicos de San Martín, Osvaldo Lobato.

Otro elemento novedoso para la provincia es la incorporación de Nahuel Chancel (SUPeH) como secretario de Salud. Chancel atraviesa su primer mandato como secretario general del sindicato de Petroleros de Ensenada, una de las regionales más importantes del país en la actividad.

Se trata de un dirigente sub 40 que no le teme a la política. Tiene buena relación con los tres intendentes de la región capital, Julio Alak, Mario Secco y Fabián Cagliardi, y fue uno de los representantes sindicales que visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su oficina del Instituto Patria poco antes de su detención, en junio pasado.

Desde su nuevo rol, deberá defender a las obras sociales de los ataques del gobierno nacional, que combinan el desfinanciamiento, como consecuencia del estancamiento salarial generalizado, e intervenciones arbitrarias con intenciones tanto de disciplinamiento político como de recaudación y vaciamiento.