Convocados por el Obispo de San Justo, Eduardo García, a cargo de la Pastoral Judicial y por Eduardo Martín, Arzobispo de Rosario, se llevó a cabo en la Iglesia del Buen Pastor de la ciudad de Rosario, un nuevo encuentro de “Diálogos por una Justicia más Humana” que reunió a jueces, fiscales y funcionarios junto con referentes de la comunidad. Ayer, aconteció otra jornada en la cual se profundizó el trabajo iniciado en los encuentros llevados a cabo desde el año 2024 en la parroquia “Santa María Madre del Pueblo” del barrio 1-11-14, el “Hogar del Padre Cajade” en el barrio Los Hornos de la ciudad de La Plata, en la parroquia “San José de la diócesis de San Justo” en La Matanza y, este año, en la Capilla María Auxiliadora de Moreno en el parador “La Mano de Dios” del barrio de Once y nuevamente en la diócesis de San José.

Participaron numerosos funcionarios judiciales del orden federal y provincial, incluida la Corte Suprema provincial, entre los cuales se destacaron el Juez de Cámara Federal de Casacion Penal Alejandro Slokar, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe Roberto Falistocco y el Ministro de la Corte Daniel Erbetta, el Procurador de la Provincia de Buenos Aires Julio Conte Grand, el Camarista provincial Guillermo Llaudet, el fiscal Franco Carbone y el defensor Sebastián Bereciartúa, los jueces federales de Rosario Elena Di Lario, Anibal Pineda y Eduardo Rodrigues Da Cruz, los fiscales federales Adolfo Villate y Juan Murray, y el Sacerdote Fabián Belay.

Se entabló un intenso intercambio con referentes barriales, vecinales y representantes de la iglesia que día a día trabajan en forma fraterna para ayudar a quienes más los necesitan. Los presentes se congregaron, en el marco de la Mesa de Integración de los Barrios Populares de Cáritas Argentina, en una zona de la ciudad de Rosario y desafiaron la visión punitivista. Ante esos desafíos, la tarea de aquellos que integran la Pastoral Judicial se orientó a elaborar respuestas concretas en el orden institucional para hacer frente a las problemáticas esbozadas por los referentes de la comunidad.

La apertura de la jornada estuvo a cargo de Eduardo Martín, Arzobispo de Rosario y anfitrión, agradeció la concurrencia y, evocando al Papa Francisco, llamó a cuidar la dignidad de nuestros hermanos en tanto nadie puede estar por arriba de otro. El Obispo de San Justo Eduardo García, recordó que la convocatoria surgió de la necesidad de trabajar por los mas vulnerables dejando de lado las visiones románticas de la pobreza, que actualmente trae aparejada violencia y flagelos como el consumo de drogas. Remarcó que: “la situación de injusticia estructural y las consecuencias que están a la vista de todos con un narco estado paralelo, requieren un trabajo mancomunado con la justicia”. Antes de ceder la palabra para dar inicio al intercambio entre los participantes, explicó que: “Mientras el poder judicial tiene el rol de ver al que delinque como culpable la iglesia lo tiene que ver como una víctima de la desigualdad, la falta de posibilidades y vulnerabilidad extrema” y que: “Si bien esas dos visiones deben formar parte del trabajo conjunto, la justicia debe pisar el territorio y ver los contextos desde los cuales los culpables son, a la vez, victimas”.

En la ocasión, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Daniel Erbetta, expresó que: “las estadísticas son alarmantes y en ese escenario tiene que haber cada vez mas presencia de los referentes judiciales de la jurisdicción en estos encuentros que sirven para conocer la realidad de los sectores mas vulnerados”. Agregó que: “el poder judicial debe recuperar la confianza de la gente a través del esfuerzo institucional porque con las acciones individuales no alcanzan” y evocando a Francisco llamó a: “abrir las ventanas y las puertas de los despachos para no contaminarse con la propia atmosfera”. En este sentido advirtió que los jueces son responsables de la integridad de aquellos que se encuentran detenidos por su decisión y es por ello que deben salir de sus despachos y tomar contacto con los contextos de encierro.