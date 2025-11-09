Newell's logró un triunfo clave en su lucha por mantener la categoría al vencer como visitante 2-0 a Huracán, que se fue de Parque Patricios silbado e insultado por su propio público, que se marchó desilusionado porque la derrota lo dejó casi afuera de la lucha por los play offs y de las copas internacionales.

Urgido en busca del triunfo, Huracán se plantó en campo rival, pero careció de ideas para romper el bloque defensivo visitante. Apenas inquietó con una acción de Sequeira, que Giménez no pudo definir a centímetros de la línea y posibilitó el despejo agónico de Cuesta. Y casi de inmediato, Newell's golpeó sin necesidad de elaborar juego: Espíndola sacó desde el arco, Cocoliso González peinó la pelota y Luciano Herrera se filtró entre los centrales para definir a la izquierda de Galíndez.

El impacto fue muy fuerte para Huracán, adentro y afuera de la cancha, ya que sus hinchas comenzaron a insultar y a pedir más actitud. Y para colmo, con un saque idéntico de Espíndola, Lescano falló en el despeje y Cocoliso, de media vuelta, venció a Galíndez para colocar el excesivo 2-0.

En un clima muy caldeado, Huracán intentó empujar a su rival, pero sin muchas ideas inquietó poco a Espíndola, más allá de algunos buenos intentos de Miljevic desde afuera del área. Del otro lado, Newell's mantuvo el orden, se defendió con serenidad y se llevó tres puntos fundamentales para escaparle al descenso.
















