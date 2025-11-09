El Atlético Madrid de Diego Simeone (con su hijo Giuliano, Julián Alvarez y los ingresos de Nico González, Thiago Almada y Nahuel Molina) venció 3-1 este sábado al Levante de Matías Moreno en el Estadio Metropolitano, por la fecha 12 de la Liga de España. Adrián de la Fuente (en contra) y Antoine Griezmann (2) marcaron los goles del Colchonero.

El atacante francés saltó al campo de juego y no demoró ni 30 segundos en anotar luego de un buen centro de Marcos Llorente. Por si fuera poco, 20 minutos después clavó el segundo de su cuenta personal y selló el pleito.

Con un gol del suizo Rubén Vargas Martínez, el Sevilla de Matías Almeyda venció 1-0 al Osasuna en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y lo envió a la zona de descenso.

Con goles de Gerard Moreno y Alberto Moleiro, el escolta Villarreal batió 2-0 al Espanyol y el Girona de Paulo Gazzaniga venció 1-0 al Alavés del DT Eduardo "Chacho" Coudet y Nahuel Tenaglia con un tanto del ucraniano Viktor Tsygankov.

Este domingo se medirán Athlétic Bilbao-Oviedo (10), Rayo Vallecano-Real Madrid (12.15), Mallorca-Getafe y Valencia-Betis (14.30) y Celta-Barcelona (17).

