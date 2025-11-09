Dua Lipa revolucionó la previa del Superclásico y, tras recibir regalos de River y una invitación de Boca, finalmente dijo presente en La Bombonera para ver el partido, vistiendo la Albiceleste.





La artista británica había sido agasajada por la dirigencia de River, que le regaló una camiseta del "Millonario" con el dorsal 22. Sin embargo, Boca la invitó formalmente a presenciar el Superclásico de este domingo en su estadio.

Ante esta diyuntiva y aunque la respuesta se mantuvo en vilo hasta último momento, la cantante finalmente aceptó y fue fotografiada llegando a La Bombonera.

Lo más comentado en redes sociales fue su elección de vestuario. Para evitar tomar partido, y pese al regalo de River, Dua Lipa llegó al estadio vistiendo la camiseta de la Selección Argentina (celeste y blanca).

Los fanáticos bromearon que la estrella eligió "los colores de Racing" para mantenerse neutral en la disputa entre los dos clásicos rivales.

Al ritmo de los cantos de la Bombonera

Durante el partido, la estrella del pop mundial fue captada por la transmisión oficial en uno de los palcos VIP del estadio.





El momento se dio a los 24 minutos del primer tiempo, cuando el partido estaba 0-0. La cámara enfocó a la cantante, que miraba atentamente el desarrollo del juego.

Al notar que la estaban filmando, sonrió y realizó un sutil movimiento de hombros, "bailando" brevemente al compás de una Bombonera que latía, más fuerte que nunca.