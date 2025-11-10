Primero confesó que Dios le encomendó gobernar la Argentina y luego contó su pacto con Conan hace dos mil años en el Coliseo. Después vino aquello del "representante del maligno en la tierra" y más tarde el padre del diputado-baterista pidió romper relaciones con el Vaticano.

Sumó la religión judía a su doble espiritualidad, sentenció que Karina era el mesías y cada vez que anda por Nueva York, visita la tumba del "rebe de Lubavitch". Prometió embajada en Jerusalén y se emocionó hasta las lágrimas en el Muro de los Lamentos.

Bendijo a las Fuerzas del Cielo para el patrullaje en redes sociales, liderar el streaming libertario y generar la puesta en escena callejera con estandartes medievales al estilo "Tradición, Familia y Propiedad". Como presidente de la Nación, Milei recibió el 14 de marzo de 2024 en la Rosada a la sobrina de Benjamín Solari Parravicini para preguntarle si era el "Hombre gris". Y el 5 de julio pasado, acompañó a Jorge Ledesma en la inauguración de un megatemplo; aquel gran líder de la iglesia evangélica chaqueña que transformó 100 mil pesos en 100 mil dólares.

Hace siete días recibió en la Casa de Gobierno a Franklin Graham, el hijo de Billy, uno de los más famosos "pastores electrónicos" de las décadas del 80 y 90, que acompañó a Ronald Reagan y luego a Bush padre. Como parte del regreso a los 90 en la Argentina libertaria, no olvidar que Billy llenó la cancha de River en tiempos de Carlos Menem. La reunión con el presidente argentino finalizó con una oración de los pastores que pertenecen al sector evangélico que pretende unir su credo a la imagen de la ultraderecha mundial.

Graham encabezó la invocación religiosa en las dos asunciones de Trump y sobre aquella bala que rozó la oreja del millonario en la campaña electoral dijo que Dios había desviado el proyectil unos milímetros para salvar la vida del presidente. Sostiene que el líder republicano es Ciro, aquel rey persa que aparece en el Viejo Testamento como el libertador de los judíos cautivos en Babilonia.

Pocos días antes, Andrés, el hijo de Luis Palau, el argentino discípulo de Billy Graham, estuvo en Rosario. Trabajan su discurso desde la Teología de la Prosperidad, la antítesis de la Teología de la Liberación. Paulau realizó un acto en el Monumento de la Bandera y se reunió con el gobernador de Santa Fe. Frente a este gesto del PRO santafesino, por supuesto hay que recordar que en 2008, Macri le permitió a Luis Palau cortar la avenida 9 de Julio y en 2014 lo distinguió con el diploma de "Huésped de Honor".

Son pastores que vuelan en aviones privados y se muestran con total obscenidad en limusinas, para dejar bien claro que representan la otra cara de la moneda de la opción por los pobres. Lejos de ser una novedad, en América latina están trabajando hace más de 50 años para robarle un pedacito de cielo a la Iglesia tradicional. La historia comenzó cuando Nelson Rockefeller, tras una gira por América latina, le presentó a Richard Nixon, en 1969, un informe para contener el avance que estaba experimentando la Iglesia Católica en la región. Cuando Rockefeller pasó por Buenos Aires, el 26 de junio a la madrugada, 14 supermercados de la cadena "Minimax" propiedad de la familia Rockefeller, fueron prendidos fuego por militantes revolucionarios.

Después del Concilio Vaticano II, el encuentro de los obispos latinoamericanos del 68 en Medellín y el nacimiento de los Curas del Tercer Mundo, aquello de "si tienes dos panes, dale uno al que no tiene", se había vuelto peligroso para el establishment.

El planeta que observaba los primeros pasos de la Revolución Cubana, que seguía el devenir de Vietnam, la liberación de muchos países africanos, el Mayo Francés y el Cordobazo, giraba al ritmo de la primera generación de posguerra. Jóvenes que gritaban en las calles, universidades y fábricas, que ya no habría paz sin justicia.

La Iglesia Católica se miró al espejo y en el reflejo no estaba su gente. Entonces sentó a su mesa a representantes de países olvidados, generó una renovación litúrgica en el mismo idioma que el de sus fieles; impulsó un diálogo ecuménico inédito y entendió que había que aclararle a propios y extraños que Jesús había sido víctima de un crimen político ordenado por el "poder real".

Rockefeller sugirió entonces reemplazar en la región al culto católico con otro tipo de cristianismos, auspiciando la creación de sectas protestantes. En plena Guerra Fría y para la mirada del Partido Republicano, el catolicismo sudamericano era lo más parecido al comunismo. Sus mejores aliados estaban en West Point. Entre 1964 y 1969, más de dos mil oficiales argentinos recibieron entrenamiento en Estados Unidos y en la zona del Canal de Panamá.

El "Informe Rockefeller", aseguraba que la Iglesia "abandonó su rol conservador y se transformó en una fuerza de cambio revolucionario". Y sumaba que a fines de los 60, el catolicismo era una organización "vulnerable a la penetración subversiva. En cada país hoy se lucha por una vida mejor, por lo tanto todas las naciones sudamericanas son un blanco tentador para el comunismo".

Destacaba el entonces gobernador de Nueva York y futuro vicepresidente de Gerald Ford pos Watergate, que el "creciente nacionalismo que impera en las agrupaciones políticas se expresa en términos de independencia de la dominación e influencia de los Estados Unidos".

Cuando el heredero más político del fundador de la Standard Oil planificó infiltrar a la Iglesia para desarticular el clima de socialismo nacional que imperaba en el sur, Estados Unidos venía del fracaso de la "Alianza para el Progreso" de John F. Kennedy. Aquel primer intento por domesticar los sueños naufragó en 1961 en el histórico encuentro de Punta del Este. Prometían, a cambio de un gigantesco acuerdo de libre comercio, una ayuda económica para mejorar las condiciones de vida de América latina. Una inversión de 20 mil millones de dólares a lo largo de 10 años, para comprar la independencia del siglo XIX, a cambio de una nueva pesadilla colonial.

La nueva Cuba libre salió al cruce de la zanahoria que los demócratas habían instalado en el patio trasero como un nuevo plan Marshall. "Solamente hay un enemigo común, es el que reúne todas las enemistades que puedan caer sobre nuestro pueblo; es el que significa pobreza, es el que significa opresión de cualquier tipo; el que significa asesinato, el que significa opresión política, el que significa opresión económica, el que significa distorsión de nuestro desarrollo, el que significa incultura, todo eso lo significa el imperialismo. Entonces, no podemos luchar desunidos. Cuando hay un hombre herido o vejado en Chile, en la Argentina, en cualquier lugar de América, se está afectando la dignidad nuestra, la dignidad de toda América". Firmado, Ernesto "Che" Guevara.

La batalla está inconclusa. En las dos trincheras, los planes veteranos aparecen liderados por actores nuevos, pero en la mira ambos siempre tienen los mismos objetivos. Ellos gritan "tierra" y nosotros "barcos".