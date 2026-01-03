Cristina Kirchner fue dada de alta

Cristina Fernández saluda a sus seguidores tras la condena a quienes intentaron matarla

AME6105. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 08/10/2025.- La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, saluda desde un balcón este miércoles, en Buenos Aires (Argentina). Fernández salió al balcón del apartamento donde cumple con su prisión domiciliaria para saludar a sus seguidores, luego de que la Justicia condenara a quienes intentaron asesinarla en septiembre de 2022. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

(JUAN IGNACIO RONCORONI, EFE -/EFE)