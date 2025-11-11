En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Comisión de Género de La Mutual de AMR invita a una jornada de cine debate, con la proyección de C'è ancora domani (Siempre habrá un mañana), de la directora italiana Paola Cortellesi, sobre una mujer que, prisionera de su hogar, tiene como única aspiración el inminente matrimonio de su hija mayor, la predilecta (A las 18.30, en España 401, con entrada gratuita.)
