En el Centro Operativo Municipal (COM), se realizó una nueva entrega de equipamiento destinado a las bases de la policía de la provincia de Buenos Aires presentes en el distrito, en el marco del trabajo conjunto entre el municipio de Malvinas Argentinas y el Ministerio de Seguridad provincial.

El intendente Leo Nardini encabezó la actividad junto al Subsecretario de Fiscalización y Control Policial del AMBA y Capital, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia, Andrés Escudero. También participaron la Secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. María Luján Salgado; jefes de las dependencias policiales locales; y autoridades de la Subsecretaría de Seguridad local.

El equipamiento adquirido desde el municipio y entregado durante la jornada incluye material informático y dispositivos de comunicación, fundamentales para mejorar la capacidad operativa de las comisarías y optimizar la gestión administrativa de denuncias, actas y procedimientos vinculados a delitos en la vía pública, violencia de género y otros hechos delictivos.

Nardini resaltó el valor del trabajo cotidiano de las fuerzas de seguridad y la importancia de que cuenten con los recursos adecuados: “Sabemos que de este lado hay seres humanos que arriesgan su vida todos los días y que necesitan el equipamiento necesario para hacerlo de la mejor manera”. Además, destacó la continuidad de las inversiones en seguridad: “Hoy es el equipamiento informático que se suma a los patrulleros que adquirimos con el Fondo de Seguridad y a los que compramos desde el municipio, que nos permite tener más de dos móviles por cuadrícula, más el complemento de los móviles municipales, y al sistema de cámaras, que hoy tiene un nivel de funcionamiento del 96 al 98% en todo el distrito. Esto nos permite prevenir y esclarecer hechos, y dar respuesta a una demanda constante de nuestros vecinos”.

“La contribución que se hace desde el municipio forma parte de una estrategia conjunta que llevamos adelante para dignificar el trabajo policial y dotar a las fuerzas de los elementos necesarios para trabajar en buenas condiciones”, expresó Escudero. “El compromiso del intendente facilita mucho el trabajo de un policía en Malvinas, que ha ido mejorando con el tiempo, pero los vecinos nos piden más, y nosotros trabajamos en ese sentido”, agregó.

La jornada se enmarca en el trabajo articulado que la comuna mantiene con el Ministerio de Seguridad provincial y las fuerzas policiales, con el objetivo de profundizar el trabajo de prevención y cuidado de la comunidad.



