Discos grabados en vivo en territorio argentino, canciones tributo a las calles porteñas, giras por todo el país y visitas récord desde hace décadas. La relación Die Toten Hosen y Argentina es una de las más icónicas del punk, en un país que ya tenía el antecedente con los Ramones.

Pero todo concluye y de forma sorpresiva la banda alemana anunció su gira despedida.

¿Cómo y cuándo será el último tour?

Con una publicación en Instagram, la banda explicó: "Es difícil para nosotros decirles adiós. Creemos que es mejor retirarse poco a poco y que la despedida sea acorde a nuestra increíble historia de amor".

De esa misma manera enumeran la interminable lista de shows que tuvieron en Argentina, desde River con los Ramones, hasta presentaciones en Mendoza, de Salta a Bariloche.

"Serán días de futbol, asado y vino", rematan sobre lo que será la última visita, pautada para octubre del año próximo.

Las fechas y la forma de venta tendrán el siguiente cronograma:

Lunes 5 de octubre en Tandil y miércoles 7 de octubre en Rosario. Las entradas se pondrán en venta el sábado desde las 10am.

Mientras que el sábado 10 de octubre tocarán en el Movistar Arena. La venta será el viernes desde las 10am.

Será una despedida histórica y los alemanes más argentinos planean una visita que esté a la altura de una relación de amor, punk y pasión 100% futbolera.