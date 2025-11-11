Un incendio se registró esta tarde en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, en el día posterior al Superclásico. Afortunadamente, no hubo heridos y la situación pudo ser controlada rápidamente por los bomberos.





Desde la Subsecretaría de Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires informaron que el fuego se desarrolló sobre los papeles que quedaron del partido entre Boca y River, que se disputó este domingo. El proceso ocupó unos 50 metros de ancho en la segunda bandeja sur.

Los bomberos actuaron en el lugar del incendio y también trabajaron a distancia con mangueras desde una de las torres del estadio. No se reportaron heridos y la situación no supone peligro.

Imponente recibimiento y fiesta en La Boca

Este domingo, el ambiente en La Bombonera alcanzó niveles de euforia pocas veces vistos cuando los jugadores de Boca Juniors saltaron al campo para disputar una nueva edición del Superclásico frente a River Plate.

La previa del encuentro, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura, estuvo marcada por un despliegue visual y sonoro que transformó el estadio en un escenario de fiesta: bengalas, humo azul y amarillo, banderas, serpentinas y papelitos inundaron las tribunas, mientras los cánticos de los hinchas resonaban desde las primeras horas de la tarde.

La algarabía se intensificó aún más, cuando el equipo -comandado por Claudio Úbeda- logró imponerse ante su clásico rival por 2 a 0. Con un partidazo de Exequiel "El Changuito" Zeballos, que hizo vibrar a la Bombonera.



