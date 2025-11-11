La dirigencia de Central dará hoy al mediodía detalles de la obra de construcción de la tercera bandeja en el Gigante de Arrorito anunciada el sábado pasado en redes sociales del club. La nueva tribuna se emplazará en las plateas de Cordiviola y se prevé el inicio de los trabajos para fin de año. Es la segunda obra significativa que encara la actual Comisión Directiva dado que en 2023 se cambió de ubicación el campo de juego, se añadieron escalones en las plateas y populares se reformó el sector de ingreso al campo de juego y vestuario. La nueva obra no impedirá al equipo a hacer de local en el Gigante durante los plazos de ejecución de la misma.
