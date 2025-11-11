La ministra de Agricultura de Francia, Annie Genevard, confirmó que su país no firmará el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur (integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), al considerar que el tratado “condenaría” a los agricultores franceses. La funcionaria sostuvo que París debe priorizar la protección de su producción local y reafirmó las “líneas rojas” del Gobierno
Francia no firmará el acuerdo, anticipó su ministra de Agricultura
Tratado comercial UE-Mercosur en problemas
Este es un contenido periodístico exclusivo para Soci@s, para leerlo completo subite a nuestro colectivo.