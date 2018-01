"Algunos (senadores) fueron menemistas, otros fueron reutemistas, poco tienen que ver con los sectores del progresismo", saltó el radical Fabián Palo Oliver, atento a las voces que bregan por la construcción de un frente que agrupe a socialistas, peronistas y afines. Al diputado provincial no le agrada la suerte de acercamiento verbal de dirigentes del PS hacia otros justicialistas y reclamó que la UCR sea "convocada" a discutir el nuevo formato del Frente Progresista. "Los socialistas van a cometer un grave error si subestiman al radicalismo", sostuvo el legislador.

Dos veces se suspendió a fin de año el acto de relanzamiento del Frente Progresista, cuyos detalles el gobernador Miguel Lifschitz guardaba bajo llave. La cancelación se debió a que coincidió con los días en los que el Congreso procuró y debatió la reforma previsional, el ajuste a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que finalmente se sancionó. La tarjeta de invitación al acto tenía los colores azul, naranja y blanco, pero llamativamente no firmaba como Frente Progresista. La lista de oradores incluía radicales del sector NEO, el más frentista, el PDP, la Coalición Cívica y, claro, el PS. En febrero se realizará finalmente y, se espera, que tenga la misma conformación, aunque el coqueteo entre peronistas y socialistas inquieta a los ucerreístas.

"El fin no justifica los medios... Ojo con las alianzas políticas que se pretendan construir, porque en política hay sumas que restan, más cuando no se tiene como prioridad las coincidencias ideológicas y solo se acciona en función de ganar una elección", despertó Palo Oliver en Twitter. Luego, en diálogo con Rosario/12 , fue más específico y agregó: "Poco tenemos que ver con la mayoría de los senadores del partido justicialista, más allá del respeto que nos merecen, sabemos que son autoridades electorales y referentes territoriales, pero tienen poco que ver con la concepción política que tiene el Frente Progresista", lanzó.

Y así como algunos de los once senadores del PJ fueron "menemistas" y "reutemistas", según el radical, tampoco tienen que ver con el Frente Progresista otras "expresiones neo menemistas", como el caso del Frente Renovador. "Tampoco lo vemos bien", avisó. "No debe ser la cuestión electoral y el inminente peligro que se pueda tener de perder la provincia o algunos municipios por el poderío electoral que tiene hoy Cambiemos no son suficiente excusa para construir un frente que no tenga en cuenta las cuestiones ideológicas, la concepción de lo que debe ser la administración y gestión de la cosa púbica y del Estado santafesino", agregó.

Una definición conceptual del radicalismo se espera para cuando se realiza la convención provincial del partido, que será un "proceso bastante traumático -según el legislador-, en términos de construcción política y búsqueda de los consensos". A Palo Oliver le molesta no ser convocado a debatir los alcances de una refundación del Frente Progresista. "En nuestro caso, si no somos parte de la discusión veremos qué rumbo tomaremos", apuntó. Lo esperan con los brazos abiertos sus colegas en la Cámara Baja Rubén Giustiniani y Carlos Del Frade, quienes desean desde hace rato construir un frente, otro, entre fuerzas de centro izquierda.