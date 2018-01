El ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian, reconoció fuertes internas dentro del gobierno de Mauricio Macri. “Tenemos infiltrados seudoprogresistas en el Gobierno”, subrayó. “Habrá que encontrar el equilibrio entre la estabilidad macroeconómica y el enfoque empresarial, sabiendo que el consumo interno es muy importante y que para la inversión hay que recrear las condiciones”, aseguró en una entrevista con el diario La Nación.

Tal como informó en su momento este diario, sus aspiraciones son llegar a ser ministro de Economía de Mauricio Macri, pero a un año de ser corrido del Nación quedó relegado dentro de Cambiemos. “No me he ido peleado con nadie. Hoy me toca estar afuera”, agregó. “Soy un soldado incondicional del Presidente desde 2005, sin doble discurso, que discute con vehemencia. Supongo que con el equipo de Jefatura de Gabinete teníamos visiones diferentes”, explicó. Al ser removido de su cargo el Gobierno argumentó la necesidad de homogeneizar el discurso.

Consideró un “error garrafal” la ley de reparación histórica con los jubilados por el costo fiscal. “¿El país está caro en dólares? Sí. Evidentemente estamos frente a un conflicto que hay que solucionar”, dijo el economista. “Yo estaba dentro de los que creían que lluvia de dólares no iba a haber. Mi sugerencia al Presidente era que 2016 daba negativo. Pero otros le decían: ‘Tu sola presencia hace un giro de 180 grados. Vas a recibir lluvia de dólares, la demanda de dinero va a volar y no tenés techo”, recordó el ex titular del Nación.

Respecto de la actual interna entre shock y gradualismo para bajar la inflación y reducir el déficit consideró que hoy “no puede haber una política muy ortodoxa en el Banco Central y muy gradualista en lo fiscal”. “Eso, tan discordante, lleva al encontronazo. Pero sucedió: fue de shock la política monetaria con la tasa de interés y se intentó ser demasiado gradualista en lo fiscal, lo que se convirtió en inacción fiscal”, dijo. Pese a las críticas y con la esperanza viva de que pueda ser llamado a reemplazar al actual ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, defendió la gestión macrista. “Para tener una economía sostenida y sustentable hacen falta seis años más de Macri. La puesta a punto demanda una administración y el crecimiento, otra”, concluyó.