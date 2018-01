El presidente del Partido Justicialista bonaerense, Gustavo Menéndez, planteó la necesidad de reunir a diversos sectores del peronismo de cara al futuro y llamó a recomponer vínculos en pos de la unidad partidaria, al tiempo que remarcó que el rótulo de “traidor” endosado a otros dirigentes resta posibilidades electorales. "El camino necesario es juntarnos con todos lo que formaban parte del peronismo hace tres o cuatro años", dijo el también intendente de Merlo y explicó que “cuando acusamos a tal o cual de traidor nos alejamos de la posibilidad de volver”.

Menéndez se juntó esta semana con Sergio Massa. La foto de su encuentro en Pinamar el miércoles a la noche con el líder del Frente Renovador dio pie a especulaciones sobre el futuro del peronismo en la provincia de Buenos Aires y también lugar a algunas crítitcas. “Veo posible una reunión entre Cristina Kirchner y Sergio Massa. Es necesario que se dé”, apuntó Menéndez sobre la ex presidenta, que salió segunda en la elección de senadores en la provincia, y Massa, que quedó tercero.

“Necesitamos volver a hablar de las ideas”, agregó el dirigente. El ahora conductor del PJ en la provincia relativizó el impacto de la foto con Massa, al apuntar que “no importa la foto del encuentro, sino que el campo popular pueda volver a construir” y que “nos tiene que unir la preocupación de lo que está pasando. El objetivo es que el PJ vuelva a ser representativo”.

En ese sentido, por FM La Patriada, afirmó que “hablo con Cristina y Máximo y todos estamos detrás del mismo objetivo”. Añadió que “debemos aprender de las derrotas” para poder lograr “una mejor versión de nosotros mismos” que permita “volver al poder”. Calificó a la ex presidenta como “la dirigente del peronismo con mayor adhesión popular, pero no alcanza” y comentó que no la imagina como candidata en 2019 ni “tampoco con la centralidad que tenía hasta este momento”.

También opinó, en su carácter de presidente del PJ en la provincia, sobre lo que fue el armado de Florencio Randazzo dentro del peronismo bonaerense en las últimas elecciones. Manifestó que fue un “error” de parte del ex ministro del Interior el no haber llegado a un acuerdo antes de las PASO. “Lo mejor hubiera sido que Florencio acordara con Cristina para ser el primer candidato a diputado”, aseguró. Describió como “errores compartidos” el que no hubiera interna y que de haberla habido “el peronismo debería haber sido parte de Unidad Ciudadana”.

Finalmente, Menéndez dijo que el peronismo “está preparado para volver a construir” y que por eso “tenemos que tender puentes que nos hermanen”, dado que “el Gobierno necesita una oposición inteligente, fuerte y organizada”.